Cómo quedarían las jubilaciones y el bono con media sanción opositora que Milei quiere vetar

Durante toda la jornada de este miércoles, hasta entrada la noche, el Congreso y las calles de alrededor fueron escenario de una de las sesiones parlamentarias más importantes del año, pero la historia no termina ahí: la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por Unión por la Patria (UxP) que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones, eleva a $110.000 el bono para quienes perciben el haber mínimo y extiende la moratoria por dos años, pero, pese a que con todo la suba no implica una suma exorbitante para cada adulto mayor, el gobierno de Javier Milei ya avisó que habrá veto en caso de que el Senado convierta en ley las iniciativas.La iniciativa del peronismo alineado al kirchnerismo recibió el respaldo de los bloques de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, lo que permitió reunir la mayoría necesaria para su media sanción. Pese a la aprobación parlamentaria, el Gobierno ya anticipó que vetará la norma por un supuesto impacto fiscal que está previsto en la propia iniciativa.En cuanto al incremento en los haberes, se aplicará una suba del 7,2% mensual. “El aumento señalado será incorporado al haber mensual siguiente, sobre el haber percibido en el mes de su sanción”, determina el dictamen que se debatió en la Cámara de Diputados.El artículo 2, por su parte, dice que se otorgará una ayuda económica previsional por un monto de $110.000, que será actualizada según los parámetros del artículo 32 de la Ley 24.241. La gestión libertaria mantuvo el bono y no lo contaba como parte de la prestación mínima hasta el momento de asumir, lo actualizó en marzo de 2023 a $70 mil, lo congeló a partir de allí y ahora pasó a contabilizarlo discursivamente como una misma cosa con las jubilaciones mínimas.Por otro lado, el proyecto contempla la prórroga de la moratoria previsional hasta 2027, una herramienta que permite acceder a la jubilación a personas que no reúnen los 30 años de aportes requeridos.Con el aumento de junio, la jubilación mínima (bruta) + aumento de ese mes (2,78%) llevó el monto a $304.723,94. A eso hay que sumarle el bono de $70.000 actualmente vigente, que lleva la prestación a $374.723,94.Con el aumento de junio más el proyecto aprobado que Milei quiere vetar, los jubilados que perciben la mínima tendrían $70 mil más cada mes. Sería la jubilación mínima (con actualización junio) con el aumento aprobadon por la oposición en Diputados (7,2%), es decir, $326.663,03, pero si se le suma el bono con el aumento a $110.000), la jubilación mínima real pasaría a ser $436.663,03.En el caso de las jubilaciones máxima y la Puam, con la aplicación del incremento del 7,2% sobre los haberes base, la primera aumentaría a $2.197.140,00 y la segunda a $261.330,24.Al sumar el nuevo bono, los ingresos totales quedarían: la jubilación máxima total en $2.307.140,00 y la PUAM total en $371.330,24.