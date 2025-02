Francos defendió a Milei: "Hay una absoluta diferencia entre promocionar y difundir"

Luego de la entrevista en la que el presidente Javier Milei se desligó del escándalo de $LIBRA, la criptomoneda que promovió en su cuenta de X, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió en la defensa de que "hay una absoluta diferencia entre promocionar y difundir" y aseguró que "pondría las manos en el fuego" por el mandatario. "Veremos cuál es el daño, no creo que sea grave", agregó, respecto a la tormenta política que desató la situación.En la entrevista transmitida este lunes, el Presidente desmintió haber promocionado la iniciativa para decir que solo la difundió. "Yo soy un tecnooptimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y quiero que Argentina se convierta en un faro tecnológico. Toda propuesta que me encuentre que pueda mejorar el financiamiento para lo que serían emprendedores tecnológicos... Es equivalente de Cuando vas a la inauguración de una planta. ¿Vos sos responsable de lo que después sea la operatoria de la planta?", preguntó.El jefe de Gabinete se sumó al argumento y, en diálogo con Radio Mitre, enfatizó que "hay una absoluta diferencia entre promocionar y difundir". "Con promocionar uno está diciendo 'este es un artículo, un proyecto, un sistema, una empresa que es buena y que hay que meterse', implica una recomendación. Difundir es decir 'este proyecto se está llevando adelante en la Argentina, va a permitir financiar proyectos tecnológicos', es poner en conocimiento que esto existe. Al ser una persona que tiene muchos seguidores eso sirve para difundir", amplió. "Sin duda ha sido un hecho con enorme repercusión", reconoció, y expresó que "ninguno de los ministros habló, salvo Caputo sobre un tema económico, esperamos la aclaración del Presidente porque era lo que correspondía y después nosotros salimos a complementar su explicación"."Obviamente ha generado un ruido en un gobierno que viene pegando una tras otra absolutamente todas sus predicciones económicas. El Presidente ayer explicó que lo que pretendía era difundir un emprendimiento tecnológico porque él es casi un obsesionado por este tema tecnológico de inteligencia artificial, y después se tomó de una manera que él pensó que era equivocada y que no tenía que ver con el objetivo que él había planteado y después lo bajó", detalló.Francos remarcó que "el Presidente no recibió absolutamente nada. Él explicó que lo que quiso llevar adelante fue difundir un proyecto tecnológico que entendía que iba a ser beneficioso para la Argentina". "Lo conozco desde hace muchos años, no he conocido a una persona más honesta que él, ya se va a ver cuando deje su función y se vea su patrimonio, no va a ser como otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos", aseguró. "Yo pongo las manos en el fuego por Milei. Más allá de los cuestionamientos que se le pueden hacer por su personalidad tan vehemente, es una persona honesta que tiene claro hacia dónde lleva el país. En ningún momento recomendó a un inversor que invierta sino que difunde el proyecto", señaló.En cuanto a las consecuencias del escándalo, el jefe de Gabinete planteó: "Veremos cuál es el daño, no creo que sea grave. Esto afectó a un grupo de personas que la Justicia podrá trackear y ver si hay argentinos perjudicados, no parecieran ser muchos por lo que dicen. Me parece que lo que le importa a la gente son otras cosas, cómo va evolucionando esta Argentina nueva que queremos construir"."Lo que anunció el ministro de Economía de casi $2,5 billones y un superávit financiero de $600 mil millones son los hechos importantes. ¿Por qué fue votado el presidente Milei? Porque decía cómo bajar la inflación, que es lo importante para la gente. ¿Por qué subió su popularidad? Porque la gente vio que estaba cumpliendo con un programa que se alineaba a lo que la gente pedía", sostuvo"La política, al no poder frenar el crecimiento de Milei por sus éxitos económicos, busca por dónde entrar. Entonces veo a senadores y diputados que presentan pedidos de juicio político. No lo cuestiono pero son cosas que no van a tener eco, pero generan en los medios de comunicación un escándalo político. La palabra 'estafador' no se impuso sobre el Presidente sino sobre los que generaron la maniobra", concluyó.