Pettovello dijo que "el Estado no tiene que cuidar a los niños" al anunciar un nuevo sistema de vouchers

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que trabaja en algunos proyectos de asistencia a las familias, anticipó la implementación de un sistema de vouchers y afirmó que el Estado no tiene responsabilidad sobre las infancias.El Programa Crédito Fiscal 2025 apunta a fortalecer las competencias laborales de trabajadores ocupados y las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. "Tengo unos proyectos que me entusiasman mucho", comentó durante una entrevista radial, luego de meses de silencio tras el escándalo de las 6 mil toneladas de alimentos previstos para la distribución a comedores y merenderos que fueron retenidos en depósitos de la cartera que lidera.Entonces reveló que "uno de los proyectos son los centros de familia, espacios comunitarios que están ubicados en las zonas más vulnerables del país para acompañar a la familia completa". "Yo no quiero esas políticas de 'vamos a ayudar solo a los ancianos, vamos a ayudar a los niños de 0 a 3'. Yo quiero ayudar a las familias, porque creo que tienen una función que no se puede delegar en el Estado", sostuvo.Por otra parte, adelantó que desde su Ministerio se van a hacer entrega de "unos vouchers que van a ofrecer actividades deportivas, culturales", a los cuales podrán acceder los adultos de cada grupo familiar luego de realizar "cursos de crianza en una escuela para padres". Sobre este nuevo voucher explicó que el objetivo es "hacer una red para que se puedan canjear en parroquias, en clubes y que se beneficie la comunidad que rodea estos centros faro".Por otra parte, la funcionaria celebró el informe publicado por la Universidad Di Tella que sostuvo que, durante el primer semestre del 2025, la pobreza alcanzó al 31,6% de la población. "Dato mata relato", apuntó. "En el primer trimestre del 2024, teníamos una pobreza del 24% que venía de rezagos de la alta inflación que tenía el gobierno anterior, y con el transcurso del tiempo, la pobreza empezó a tener una tendencia a la baja", indicó.La institución educativa elaboró un informe que estimó una tasa de pobreza de 31,6% para el semestre que va desde enero hasta junio de 2025. Al respecto, Pettovello afirmó: “En el primer trimestre de 2024, teníamos una pobreza del 54% y con el transcurso del tiempo empezamos a tener una tendencia a la baja. La última medición del INDEC es del 38,1% y las mediciones de Di Tella dan menos”."Los datos hablan por si mismos. Es gracias a la política económica que ha bajado la inflación de una manera categórica y a las políticas sociales que han contenido el ajuste y a los niños. La pobreza de los niños era de un 70% y hoy es de un 45%", aseguró alineándose al mensaje del gobierno de Javier Milei.