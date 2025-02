El Senado arranca con los debates en comisiones de Ficha Limpia

El escándalo cripto de $LIBRA, el token promocionado por el presidente Javier Milei, tuvo impacto en el Senado, donde no se sabe cuándo se tratará en el recinto el proyecto de Ficha Limpia. Mientras tanto, este miércoles comienzan los debates en comisiones, a la vez que está totalmente descartado su tratamiento en la sesión que podría concretarse el jueves próximo. La convocatoria a sesiones extraordinarias finaliza este viernes 21 de febrero.La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, convocó para este miércoles a las 15 a la discusión del proyecto, que fue sancionado en la Cámara de Diputados por 144 a favor y 98 en contra. Si bien la iniciativa que podría impedir a la expresidenta Cristina Kirchner ser candidata comenzará a analizarse este miércoles, está totalmente descartado su tratamiento en la sesión que podría concretarse el jueves próximo.El proyecto sancionado en Diputados establece que los dirigentes que tengan una segunda condena por corrupción no podrán postularse en los comicios donde se eligen presidente, diputados o senadores, así como a otros cargos electivos de la administración pública.En la iniciativa se estableció que será excluido un dirigente cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales. Desde Unión por la Patria apuntaron que se trata de un proyecto diseñado exclusivamente para proscribir a Cristina.De acuerdo al calendario electoral vigente, la fecha bisagra para este año que surge de la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril, día de emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral, esto es, seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre. Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.