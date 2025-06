Nuevo ataque oficialista a los médicos del Garrahan por parte de Lilia Lemoine: Siempre podés renunciar

Nadie tiene por qué pagar por tus sueños.



Yo soñaba con ser astronauta.



¡Quiero que me paguen mi sueño YA! — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 4, 2025

La diputada nacional Lilia Lemoine por La Libertad Avanza cruzó a los profesionales que se movilizan por el vaciamiento del Hospital Garrahan, donde los residentes reclaman una mejora ante sueldos de $800.000 y un bono no remunerativo de $500.000 ofrecido como respuesta. “Nadie tiene por qué pagar por tus sueños”, les contestó en X.Todo comenzó cuando la diputada salió en defensa de su compañera Juliana Santillán, quien había sido criticada por decir que se podía vivir con $360.000. Lemoine fue más allá y apuntó directamente contra los médicos: “Si la medicina no te da rédito suficiente para cubrir los gastos, hay que dedicarse a otra cosa”.Uno de los que respondió fue Leandro Crisso, médico residente del Garrahan. “Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo. Nuestro reclamo es por un salario acorde a la carga horaria y la responsabilidad del trabajo”, escribió. También advirtió sobre el rol formativo del hospital: “¿De dónde salen los pediatras si no financias la formación? ¿De los árboles?”.Lejos de ceder, Lemoine minimizó la formación médica y sostuvo que hay otras opciones laborales. “Siempre podés renunciar y trabajar de algo que te convenga. Yo trabajé mucho tiempo de lo que tenía que trabajar para ayudar a mi familia. ¿Por qué yo pude y otros no?", cuestionó.La diputada también criticó el lugar “de privilegio” que, según ella, tiene la profesión médica en la sociedad: “Como los médicos son muy respetados, se suele pensar (mal) que hay que cuidarlos más que a un albañil, un peluquero o una cocinera. No estás acostumbrado a que te hablen honestamente a la cara”, lanzó.Aunque Lemoine dijo que le parecía bien una mejora salarial, condicionó el aumento a los cambios estructurales del sistema: “Si con el control biométrico se pudo agregar un bono de 500 mil, imaginate lo que se va a poder hacer cuando todo el sistema de salud se recomponga de décadas de choreo”.