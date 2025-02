Luis Caputo aclaró que el bono a los jubilados seguirá congelado

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó el miércoles por la noche que el gobierno de Javier Milei está decidido a seguir adelante con el ajuste a los jubilados. Lo hizo al ratificar que, una vez más, no actualizarán el bono que cobran los jubilados de la mínima y cuyo valor, congelado desde hace un año, se sigue devaluando mes a mes merced del impacto de la inflación.Caputo confirmó que el gobierno libertario volverá a abonar el bono a jubilados en marzo pero rechazó que se fuera actualizar su monto. Para justificar el ajuste, el ministro de Economía recordó que este bono "nació justamente como un bono. Si, si, ¿por qué salió con... por qué nació como un bono? Justamente porque era algo de corto plazo pero lo mantuvimos mucho más".Y aseguró aunque "me encantaría" que se pudiera ajustar, "no nos dan las cuentas", lo que impide cualquier incremento a corto plazo. "Si lo tenemos que aumentar, se lo tengo que sacar a alguien. Estamos recomponiendo jubilaciones a la misma vez que estamos ajustando el gasto", aseguró aunque no explicó cómo se están recomponiendo los haberes jubilatoriso que fueron de los que más perdieron frente a la inflación desde el inicio de la gestión de Milei.Este jueves la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de las jubilaciones, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) a partir de la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria que dispuso Milei por decreto a espaldas del Congreso de la Nación.Así quedó plasmado en la Resolución 145/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la Anses, Fernando Bearzi. Con la aplicación de la suba del 2,2%, correspondiente a la inflación medida por el Indec en enero pasado, el haber mínimo garantizado en marzo será de 279.121,71 pesos mientras que el haber máximo llegará a 1.878.224,89 pesos.A este haber mínimo se debe sumar el bono que volverá a ser en marzo de 70 mil pesos por los que los jubilados de la mínima percibirán el mes que viene 349.121,71 pesos. Quienes cobren más de la misma percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese mismo monto. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para darle más a los jubilados”, dijo Caputo sin especificar en qué redundan esos esfuerzos. De hecho todos los miércoles la Policía Federal reprimer violentamente a los jubilados que se concentran frente al Congreso de la Nación para reclamar una suba en sus haberes.