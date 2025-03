Javier Milei llegó a la tapa del New York Times, pero por la estafa cripto de $LIBRA

el consultor Mauricio Novelli, allegado a Milei y organizador de Argentina Tech Forum, actuó como intermediario en los pagos. Las cifras mencionadas alcanzaban los 50 mil dólares por un lugar en la lista de oradores de dicho foro y un meet and greet con el Presidente.

Finalmente el presidente, pero de una manera lamentable. Y es que, eligieron que la extensa investigación que realizaron sobre laocupara el tercer lugar por orden de aparición en la tapa de su edición impresa.Titulado "el artículo contiene testimonios de empresarios del mundo cripto que revelaron pedidos de dinero para ver al presidente Javier Milei por parte del consultorla persona que introdujo en el círculo de poder a, creador del activo que derivó en el escándalo libertario del 14 de febrero pasado. Las cifras mencionadas alcanzaban los 50 mil dólares.El escándalo cripto continúa latente en la agenda internacional, a pesar de los intentos de la Casa Rosada por desviar la atenció hacia otros temas importantes como el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires por la inseguridad.La nota sobre Milei tuvo su lugar en el Times, aunque no fue lo central de la tapa debido a la polémica entre el presidente estadounidense, Donald Trump y su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante su reunión en la Casa Blanca.Según la investigación del medio norteamericano,El diario estadounidense citó testimonios de empresarios que asistieron al evento, quienes aseguraron que la presunta reunión privada con Milei se limitó a una foto grupal. Pero para obtener un contacto más cercano, debían pagar un monto adicional. Entre los testimonios publicados, el fundador de la plataforma Cardano,afirmó queAdemás, la nota del New York Times menciona un audio de Hayden Davis, involucrado en el escándalo de Libra, en el que presuntamente se jacta de su influencia sobre Milei y su entorno. “Todo, desde los tuits de Milei hasta básicamente todas las cosas que se presentan de frente, tengo control sobre muchas de esas palancas. Pero tiene un costo”, se escucha decir a Davis en un mensaje enviado a otro empresario.De todas maneras, el diario aclaró que no hay pruebas de que el Presidente por lo menos estuviera al tanto de estos movimientos.Tras el escándalo de Libray aseguró que solo brindó asesoramiento comercial y técnico a las empresas Kelsier Ventures y Kip Protocol, responsables de la criptomoneda.El escándalo $LIBRA estalló el 14 de febrero cuando Milei publicó un tuit en su cuenta de X en el que presentaba un "proyecto" para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” a través de un criptoactivo llamado $LIBRA. La cotización subió por las nubes y al poco tiempo se desplomó: hubo decenas de miles de perdedores y un grupo muy reducido de billeteras que se quedaron con ganancias del orden de los 100 millones de dólares. Milei borró el tuit cinco horas después y alegó que “no se había interiorizado en los pormenores del proyecto”.