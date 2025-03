"Esto es un robo": los primeros arrepentidos del criptogate $LIBRA exponen a Milei

Continúan las novedades, pese a la intención de "cambiar de tema" del Gobierno, en el escándalo cripto que tiene como protagonista al presidente Javier Milei y su promoción del token $LIBRA a través de sus redes que terminó en una estafa millonaria para sus inversores, ya que empezaron a aparecer los primeros arrepentidos: Moty Povolotski, cofundador de DefiTuna, un protocolo de apalancamiento en Solana que proporciona liquidez, y Ben Chow, CEO de Meteora, los primeros testimonios.Es que anoche en C5N publicaron una conversación mediante videollamada entre los dos empresarios cripto y la charla trata sobre cuánto sabía el cofundador de Meteora acerca de los lanzamientos de Kelsier Ventures, la empresa responsable de $LIBRA y sospechada de estafa en connivencia con el Presidente.En el caso de Chow, confirmó que había trabajado con Hayden Davis en el lanzamiento de la memecoin $M3M3, otro caso en el que hubo sniping y manipulación.Pero en cuanto a Povolotski, su testimonio es muy contundente en cuanto al momento en el que cuenta cómo descubrió la estafa. "En la misma noche, empiezan a desaparecer, pienso que están ocupados. Me estoy por ir a dormir y veo todo el escándalo alrededor de Milei. Abro los gráficos y veo que extrajeron u$s100, 200 millones, una locura. Desde ese momento Hayden no me podía tomar más por tonto", sostuvo."En ese momento entendí que él tenía un 100% de control de todo eso. Él era responsable. Les escribí un mensaje muy duro a Hayden, que se molestó, y a todos los que tenían algo que ver con esto. Esta no es la manera en la que nos manejamos", añadió.Finalmente, apuntó directo contra Milei: "Si algo es un robo, esto es un robo. Uno contra uno. Y todos están metidos. Todo el mundo sabía de esto. Todo el mundo snipeo, y había gente que entró antes y después. Y mucha gente perdió mucho dinero. Pero lo peor de todo es un Presidente que queda con mala imagen. Y cuando un Presidente queda involucrado y ellos se ofenden. No querés estar ahí".