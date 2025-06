Caso $LIBRA: el testimonio de un querellante que complica a Javier Milei

La comisión especial que investiga el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados sumó este miércoles un testimonio que incomoda al oficialismo. Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa judicial por la estafa cripto, fue invitado por el bloque de Unión por la Patria y brindó una exposición con fuertes señalamientos hacia Javier Milei, su entorno cercano y el blindaje institucional que —según advirtió— permitió el despliegue del fraude.“Soy el que le puede poner voz a los más de 200 damnificados”, planteó Romeo al tomar la palabra. Y cargó con dureza: “Esto no fue un episodio aislado, fue un robo orquestado con lenguaje institucional y promesas patrióticas. Les juro que buscamos por cielo y tierra si había algo registrado que este fondo se iba a redirigir a pymes, y no había nada”.El testimonio se dio en el marco de una jornada extensa: la reunión de comisión —que comenzó pasadas las 16— se extendió durante más de ocho horas y contó con la participación de doce expositores, entre los que hubo periodistas, especialistas en criptomonedas, economistas y referentes que investigan el caso desde sus primeras etapas. La agenda incluía también las citaciones a Javier y Karina Milei, así como a los principales responsables del proyecto $LIBRA. Sin embargo, ninguno de ellos respondió al llamado.Como se preveía, tanto Mariano Novelli como Manuel Terrones Godoy —dos de los principales apuntados por los damnificados— pegaron el faltazo sin aviso. Ambos fueron señalados por Romeo como partícipes de “estafas reiteradas” en los últimos seis o siete años, antecedentes que —según advirtió— eran conocidos por miembros del actual gobierno.En ese sentido, el querellante aseguró que el secretario de Asesores de la Presidencia había sido advertido de no establecer vínculos con los organizadores del esquema. También planteó que el propio Milei mantenía una relación previa con Terrones Godoy: “Se conocen desde 2020”, dijo. Y agregó: “Si el presidente cree que no tuvo ninguna participación, como dijo Guillermo Francos, entonces que haga la denuncia correspondiente. La única lectura posible es que hay miedo de lo que puedan contar Hayden Davis, Novelli y Terrones Godoy”.Romeo, quien aclaró haber manifestado afinidad con algunas ideas de La Libertad Avanza, aseguró que las promesas fueron traicionadas: “Permitieron que un colorado se robe 280 millones de dólares en cinco horas. Bloquean una investigación que busca esclarecer los hechos”. También criticó el accionar de los organismos de control: apuntó a la Comisión Nacional de Valores por no actuar a tiempo y señaló directamente al exasesor Sergio Daniel Morales.Morales, quien había sido citado por la comisión, respondió por escrito: dijo no poseer información relevante y manifestó estar a disposición de la justicia. El exasesor fue eyectado de la CNV en marzo, tras el estallido del escándalo. Romeo lo cuestionó por su desconocimiento sobre el funcionamiento del mercado cripto y sostuvo que su rol fue parte del desinterés estatal frente al volumen de damnificados.Al cierre de su exposición, Romeo ratificó que no se bajará de la querella y anunció que el estudio jurídico de Fernando Burlando se sumará como patrocinante. También interpeló a los diputados del oficialismo y sus aliados: “¿Van a tener la valentía institucional y el compromiso democrático para permitir una investigación profunda?”, preguntó.La frase provocó la reacción del santafesino Nicolás Mayoraz, quien visiblemente molesto tomó la palabra para cuestionar el tono del expositor y defender a sus compañeros de bloque. “No fue un meme coin. Fue un robo ejecutado con una puesta en escena política, con lenguaje oficial y promesas de crecimiento productivo”, concluyó.