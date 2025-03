Axel Kicillof dio inicio a las clases y apuntó contra Javier Milei por el desfinanciamiento de la educación pública

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,, participó del inicio del ciclo lectivo 2025 con la inaguración de un polo educativo que tiene jardín, primario y secundario en Derqui, Pilar, donde aprovechó para apuntar contra el Gobierno nacional por el desfinanciamiento a la educación pública.“Antes era un terreno baldío y hoy tenemos un jardín de infantes, que le duplicamos la capacidad, una escuela primaria y una secundaria.”, celebró el gobernador Kicillof durante el acto de este miércoles en el inicio de las clases.Según el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), el nuevo edificio tiene capacidad para alojar 795 estudiantes. Las escuelas cuentan con 12 aulas cada una y el jardín ampliado, que ya existía, aumentó su volumen en 75 vacantes. A esto hay que sumarle los espacios verdes y las instalaciones deportivas.En ese sentido, remarcó: "estamos reconociendo ese esfuerzo, esas ganas, generando oportunidades para que se desarrollen. Estamos trayendo más justicia social a este barrio, estamos permitiendo a chicos y chicas que puedan pensar que desde los 3 a los 23 años"."Se sufren ataques sobre la educación pública, la obra y el Estado en general.creemos en la justicia social y en la igualdad de derechos", subrayó Kicillof quien, a pesar de las críticas al ajuste del presidente Javier Milei, señaló:“Eque no son ni tan felices ni tan optimistas“, consideró.En total, desde el inicio de su gestión, Kicillof resaltó que se inauguraron 240 escuelas, 500 fueron reconstruidas y se construyeron 1300 nuevas aulas. “Es como si hubieramos construido ya 950 nuevas escuelas”, graficó.El director general de Cultura y Educación bonaerense,, tuvo su turno previo al gobernador y celebró que "hace 6 años que las clases empiezan el día que había que empezarlo y no fue magia, hay mucho trabajo detrás del gobernador y de las organizaciones gremiales"."En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei no nombró la palabra educación, arte, salud o cultura. Dijo hace poco que el Estado no está para cumplirle los sueños a la sociedad.Vamos a llegar a 300 escuelas inauguradas este año", cuestionó Sileoni yEl funcionario bonaerense remarcó que "la escuela es una institución de verdad y, aún con sus errores, es absolutamente transparente", aseveró y planteó que se trabajará "para mejorar los aprendizajes y para tener cada vez más chicos dentro de las escuelas".El sistema educativo bonaerense es el más grande del país y cuenta con 5.200.000 estudiantes en todos los niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) de establecimientos de gestión estatal y privada, más de 21 mil establecimientos educativos, 400 mil docentes y 80 mil auxiliares.