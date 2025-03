Valijas voladoras: denuncian que el Gobierno liberó de controles a una "Antonini Wilson" ligada a Milei

El periodista Carlos Pagni denunció en su programa de LN+ que en la Aduana existe preocupación por un presunto caso de ingreso irregular de equipaje en el Aeropuerto de Ezeiza. Según indicó, una orden superior habría impedido revisar las valijas de una pasajera que arribó en un vuelo privado desde Miami.Pagni señaló que la pasajera en cuestión sería Laura Belén Arrieta, egresada de Turismo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) supuestamente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un espacio en el que han participado Donald Trump y referentes del gobierno de Javier Milei.Según el periodista, las autoridades aduaneras quedaron en alerta luego de que un control fuera desactivado por órdenes superiores. "Dicen que la semana pasada apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita Laura Belén Arrieta (...). Aparentemente llegó con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas", detalló.En su análisis, Pagni mencionó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana habrían intentado realizar un operativo, pero recibieron la orden de no inspeccionar el equipaje. "Una orden de arriba dijo 'no hay que mirar nada acá'”, expresó el periodista.El periodista aclaró que la versión aún debe ser verificada, aunque aseguró que dentro de la Aduana dan este hecho como cierto y que las autoridades están inquietas por lo ocurrido. Por el momento, no hubo un pronunciamiento oficial sobre el supuesto ingreso de valijas sin control aduanero ni sobre la identidad de la pasajera.“Esto no responde a la idea de un gobierno, un líder o una ideología antiestatal; es pre estatal. Esta confusión entre lo público y lo privado, lo que Weber y Fukuyama llaman “patrimonialismo”, la idea de que el Estado le pertenece a uno y, por lo tanto, puede hacer lo que quiere, es previa al Estado y a la ley. Es muy difícil distinguir lo público de lo privado. Es el clima donde prospera la corrupción”, dijo Pagni.Y precisó: “Ahora hay un revuelo en la Aduana. Raro. Muy difícil de verificar. Se dice que la semana pasada llegó un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita llamada Laura Belén Arrieta, aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora, el núcleo en el que participa mucha gente del Gobierno y donde está Trump, por lo que Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas”."Ella habría llegado desde Miami con una cantidad de valijas. Aunque no se sabe cuántas, sí eran muchas. Y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana realizaron un operativo, hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada. En la Aduana dan por seguro este episodio. Parece que hay procedimientos que se aplican a unos y a otros no, como si el Estado fuera una cuestión de manejo privado, como si fuera “patrimonialista””, puntualizó.Y cerró: “Esto puede seguir afectando la imagen del Gobierno y podría explicar, en el caso $LIBRA, este cambio de humor no frente al Gobierno, sino frente a Milei, porque el tema parece personal. Y, por otra parte, vuelve más indispensable el control de la inflación. A medida que se desgastan otros aspectos del oficialismo, su principal activo, que es haber revertido la inflación, se vuelve más imprescindible para ganar las elecciones de octubre”.