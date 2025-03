Axel Kicillof convocó a las PASO para el 13 de julio y apura a la Legislatura provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,convocó mediante decreto a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (y apuró a la legislatura que todavía no tomó la decisión de suspenderlas o no como sucede a nivel nacional.Mediante el Decreto 367/2025 el Gobierno provincial fijó la fecha al sostener: "La vigencia de la Ley que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, y hasta tanto la Legislatura sancione o rechace su suspensión, corresponde dar cumplimiento a la normativa en vigor, fijando una fecha para su realización y avanzando en la organización del proceso electoral".Kicillof afirmó que la decisión final será del poder legislativo de la provincia y exigió "celeridad" para tomar una definición al respecto. Durante la apertura de sesiones de la Legislatura Provincial el pasado 5 de marzo, el mandatario manifestó: “Entiendo que, dado el contexto,, y seré respetuoso de ello. Lo que les pido es celeridad.”Desde Provincia recordaron queSin embargo, los legisladores no ha tratado ni resuelto dicha modificación. En este marco, ante la vigencia de la Ley que establece la realización de las PASO en la Provincia de Buenos Aires yen vigor y fijar una fecha para su realización en lo que sería continuar con la organización del proceso electoral.Mediante un comunicado oficial, desde la Provincia aseguraron que los cambios en el calendario electoral - entre otros - impulsados por Nación alteraron "un principio no escrito de nuestra cultura democrática, según el cual las reglas electorales no deben modificarse en un año electoral" lo que generó una "incertidumbre institucional en relación con la organización de los comicios".A pesar de haber firmado el Decreto, el plan de Kicillof prevé que sea la Legislatura quién tenga el último voto. En ese sentido,desde el Gobierno provincial recordaron que "en las categorías provinciales y municipales". . "Estas presentaciones formalizan lo que buena parte de las fuerzas políticas ya habían manifestado: su acuerdo con la suspensión de las PASO en la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de armonizar el sistema electoral provincial con el régimen que regirá para la elección de diputados nacionales", concluyeron.