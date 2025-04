Kicillof transfirió $28.600 millones a 58 municipios para reforzar la seguridad en Provincia

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aprobó este jueves la transferencia de $28.600 millones a 58 municipios de la provincia como parte de la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad. El programa fue creado por decreto en marzo pasado como respuesta a supresión del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires por parte de Javier Milei en 2024.Según informó la gobernación en un comunicado, el monto asignado es la primera parte de un fondo cuyo "total es $71.500 millones". Ese dinero tiene como objetivo que los municipios adquieran "vehículos policiales y equipamiento" y realicen "obras de infraestructura" para prevenir y combatir el delito.El Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad está enmarcado en el Plan Integral de Seguridad Bonaerense, que implica "una inversión total de la Provincia de $170.000 millones para fortalecer la seguridad en los 135 distritos", se informó. “Esta es una inversión provincial que ejecutarán cada uno de los distritos: trabajamos de forma coordinada porque nos votaron para que el Estado funcione mejor y brinde respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”. “Este gran esfuerzo, con el que vamos a seguir sumando patrulleros, equipamiento y tecnología en los 135 municipios, no implica que dejemos de reclamar ante la Corte Suprema los recursos que la Nación les quitó a los y las bonaerenses de manera ilegal”, dijo Kicillof en un encuentro a mediados de abril con intendentes.Además cuestionó al gobierno nacional por ajustar a los estados provinciales. “Dicen explícitamente que quieren fundir a las provincias pero esos recursos son el fruto del esfuerzo de los trabajadores bonaerenses y deben ser utilizados por el Estado nacional para cumplir con sus obligaciones”, remarcó. “Desde la Provincia podemos trabajar todos los días para compensar esta situación, pero un país federal no puede prescindir del Gobierno nacional”, agregó.Kicillof había lanzado el fondo para reforzar la seguridad provincial en marzo pasado durante un acto en Berazategui, donde estuvieron presentes 100 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires. En tanto, fueron 58 los municipios que adhirieron formalmente a la iniciativa que se creó mediante el decreto N°371/2025.Estos son Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Bahía Blanca, Berazategui, Berisso, Campana, Junín, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Olavarría, La Costa, La Matanza y La Plata. También forman parte Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Tres de febrero, Pergamino, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Vicente López, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Vicente, Tandil, Tigre, Bolívar, Saavedra, Zárate, 25 de mayo, Carlos Casares, Pellegrini, Coronel Dorrego, Dolores, Ensenada, Lincoln, Rivadavia, Escobar, Saladillo, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas y San Fernando.El lanzamiento del fondo se produjo en medio de las tensiones entre el gobierno bonaerense y la Casa Rosada ante el recorte de fondos a la provincia que debían ser destinados a la seguridad. De acuerdo a la denuncia del propio Kicillof al lanzar el refuerzo provincial en esa materia, el Estado nacional eliminó un fondo de $750.000 millones que estaba destinado a mejorar las condiciones de la policía y la seguridad ciudadana en la provincia.En febrero del 2024, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 192/2024 que derogó el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020 mediante el cual el Gobierno de Alberto Fernández creó el fondo para el fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.