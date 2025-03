El día que Gasalla recordó que cuando murió Evita "cerraron la Fundación y no le dieron la llave a los pobres"

El destacado actor y humorista Antonio Gasalla falleció este martes a los 84 años. La noticia fue confirmada inicialmente por las autoridades del Multiteatro Comafi a través de sus redes sociales y más tarde ratificada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que también expresó sus condolencias.

Gasalla había estado hospitalizado en el Sanatorio Otamendi desde principios de marzo, debido a un cuadro de deshidratación severa y bajos niveles de glóbulos rojos, pero había recibido el alta médica la semana pasada. Había cumplido 84 años el 9 de marzo, poco antes de su muerte.La Asociación Argentina de Actores y Actrices, en su comunicado, expresó: "Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina." Además, enviaron sus condolencias a la familia del artista, en especial a su hermano Carlos.