El video negacionista del Gobierno sobre el Día de la Memoria: 5 falacias

El influencer Pablo Borda respondió al video negacionista del Gobierno. En la publicación oficialista, Agustin Laje hizo referencia a la teoría de los dos demonios.“A la hora de definir los años 70, no se muestra ninguna imagen que refiera a la violencia protagonizada por el Estado, por las fuerzas armadas, sino que la violencia de los 70 es solo un episodio protagonizado por la guerrilla”, manifestó Pablo Borda a través de un video en YouTube.Por otra parte, remarcó que Laje plantea “una construcción ideológica propagandística acerca de la memoria sobre los años 70”. “Lo interesante es que él refiere a una sola cuando en realidad cuando nosotros analizamos la construcción del relato sobre los 70, siempre hubo algún tinte marcado por el clima de época, que, por supuesto, está vinculado a la ideología, a la política o incluso a la visión que se tiene a la historia. Uno de los grandes problemas con sostener que hubo un adoctrinamiento es el planteo de pensar que hubo una política direccionada, generalizada por la cual todos recibimos el mismo relato. Yo soy casi contemporáneo Agustín Laje, nací en 1993 y como tal no tuve un único relato sobre los años 70 en mi experiencia a través del académico, tanto en la escuela como en la universidad", indicó Borda.En ese sentido, Borda remarcó: “Uno de los grandes problemas con sostener que hubo un adoctrinamiento es el planteo de pensar que hubo una política direccionada, generalizada por la cual todos recibimos el mismo relato.Yo soy casi contemporáneo Agustín Laje, nací en 1993 y como tal no tuve un único relato sobre los años 70 en mi experiencia a través del académico, tanto en la escuela como en la universidad”.En tercer término, señaló que Laje omite “la relación de los empresarios con la última dictadura y con la violencia en los años 70”. ”Tenemos condenas por crímenes de Lesa humanidad a los empresarios que apoyaron a la dictadura. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver la causa de Ford Motors, podemos ver la causa de lo que fue ingenio Ledesma y Blaquier, podemos encontrar también lo que son los centros clandestinos de detención que estuvieron presentes en empresas como podía ser a a Acindar, como podía ser Ford Motors, el Ingenio de La Fronterita”, enumeró.Además, Borda subrayó: "Él (Laje) plantea que el conflicto que nosotros enfrentamos en nuestra sociedad y la violencia política de los 60 y los 70 es producto de la Guerra Fría. Sostiene que hay dos contendientes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en ese periodo la Unión Soviética sostenía la coexistencia pacífica y, por ejemplo, no apoyaba las guerrillas de América Latina ni la vía de la lucha armada”, aseguró.En quinto lugar, el influencer Borda señaló que el video no muestra el verdadero origen de los grupos guerrilleros. “Emergieron en contextos de otras dictaduras. En todo el siglo XX, hubo 6 golpes y gobiernos de facto. (Laje) no se refiere las lógicas internas de nuestro país”, remarcó."Es cierto, las organizaciones armadas utilizaban explosivos y demás. Pero las fuerzas armadas también cometieron atentados con explosivos, incluso a veces entre ellos mismos. Los grupos derechistas para policiales utilizaban atentados con explosivos. Es el caso de la Triple A, entre otros”, aseveró.