Quirós cruzó a Larreta: "No hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien

Vuelvo.



Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.



Por la ciudad que hicimos juntos.

Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha.

Porque está sucia, porque está triste.

Porque ya no hay obras.

Porque hay olor a pis.



¿Caminará las calles el ministro de Salud porteño? Fernán Quirós rechazó la frase del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sobre el olor a pis en la Ciudad de Buenos Aires, lo acusó de tener Covid y no poder "oler bien".El ministro de Salud de la Ciudad negó que el centro porteño tenga olor a pis como dijo Larreta. “esto es bastante evidente”, apuntó en diálogo con Radio Mitre.Sin embargo, admitió que la Ciudad "y todas las grandes urbes, en esta época,”. Y consideró que no solo es un tema de inversión económica, sino que se trata de una problemática social muy profunda.Rodríguez Larreta había anunciado a mediados de este mes su candidatura a legislador porteño, por fuera del PRO. “Vuelvo”, tituló la carta con la que confirmó que se medirá en las urnas el 18 de mayo. Algo que molestó a las filas amarillas porque apuntó contra la gestión Jorge Macri al considerar que "hay menos policías en la calle, más delitos y menos limpieza". "Vuelvo porque hay olor a pis", había sostenido.Quirós, además, no descartó postularse como candidato a legislador y señaló que están manteniendo conversaciones dentro del espacio político del PRO para "ofrecerle" a la sociedad "un equipo comprometido con la transformación": “Todavía no está terminado el diálogo, pero en eso estamos”.De cara a las elecciones, Quirós consideró que la ciudadanía “sabe" que "el PRO hizo una transformación histórica en la Ciudad y siempre los desafíos son dinámicos y van migrando”. “Lo que la gente tiene que saber es quede un espacio político que tiene cercanía y humanismo, que tiene un foco de centro y centro-derecha muy orientado a la gestión y que transformó a la ciudad durante tanto tiempo que está bien a la vista”, remarcó el funcionario porteño.