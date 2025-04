Guillermo Francos liquidó a Mauricio Macri: Tomó posición en contra del Gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cruzó a Mauricio Macri tras el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. En declaraciones a Radio La Red, el funcionario aseguró que el expresidente “tomó posición en contra del Gobierno".“No sé si se puso malo con nosotros Mauricio Macri. Estamos en período electoral, hay una elección importante en la Ciudad y marcan diferencias por ese tema. Supongo que dentro de ese esquema electoral, Macri tomó posición en contra del Gobierno nacional, que no sé en qué ha variado", manifestó el jefe de Gabinete.Asimismo, remarcó: "Ahora plantea una cantidad de temas institucionales que no sé por qué no los planteó hace cinco meses, cuando el PRO apoyó la mayoría de las medidas y propuestas del Gobierno nacional en el Congreso. Son circunstancias de la política y en tiempos electorales tratan de diferenciarse”.Francos señaló que “es la primera vez que se rechaza un pliego de un candidato a la Corte Suprema”. “El Senado tuvo un año para decidir esto. Hubo dictámenes favorables en los dos casos de la comisión de Acuerdo", subrayó."Claramente, se convirtió en una decisión política no tratar los pliegos en su momento. Es lamentable que haya pasado esto, lo convirtieron en un tema político partidario por quién tiene el bloque más importante en el Senado. Es claramente una facultad del Senado, entonces no puede hacerse otra cosa”, lamentó el funcionario.