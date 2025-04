Paoltroni destacó el rechazo del Senado a Lijo y García Mansilla: "Es una victoria de la Justicia"

El senador nacional por Libertad, Trabajo y Progreso, Francisco Paoltroni, resaltó el rechazo de la Cámara de Senadores a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema.“Lo primero no decir que esto es una derrota del gobierno, esto es una victoria de la justicia”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia,En ese marco, señaló: “Fue un error del Gobierno el no retirar los pliegos a tiempo, como han hecho otros presidentes, porque nunca estuvieron los acuerdos para que este juez llegue a la Corte Suprema”.“Los llevaron hasta este punto, lo que termina de detonar un poco toda la situación es la denominación por decreto, tres días antes de que comenzaran las sesiones ordinarias, pero si hubiesen tenido un poco de reflejos, de cintura, no se hubiese tratado de la manera que se trató”, remarcó el senador.“Es la primera vez que esto ocurre desde el inicio de la democracia, y yo creo que es algo positivo. No veo esto como una derrota, sino como que realmente funcionan los resortes, los pesos y contrapesos de un poder independiente del Estado, como es el Congreso”, agregó el legislador.Paoltroni aseguró que existió un pacto entre el gobierno de Javier Milei y el bloque que responde a Cristina Kirchner por el pliego de Ariel Lijo, pero hubo un cambio de estrategia con la designación por decreto de ambos magistrados. “Lo que pasa es que ellos vieron en la denominación por decreto de estos jueces, cambiaron la estrategia política y terminan rechazando, pero Lijo era un número opuesto y era un pacto entre Cristina y el presidente Milei”, sostuvo.En esa línea, remarcó: "Lijo era ese pacto. Lo salí a decir el primer día. Es el juez que que durmió absolutamente todas las causas de la justicia en los últimos veinte años, además es un juez kirchnerista. No investigó la causa YPF que justamente hoy la estamos denunciando penalmente”.