La CGT consideró "un éxito rotundo" el paro general y la movilización frente al Congreso

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el paro general de este jueves y afirmó que fue "un éxito rotundo". Del mismo modo, destacó la movilización de ayer frente al Congreso de la Nación.En una conferencia de prensa en la sede de Azopardo al 800, Héctor Daer subrayó el acatamiento al tercer paro general en oposición al ajuste del Gobierno: "Mandamos una felicitación a los trabajadores que mostraron firmemente la decisión de parar sus actividades para demostrar que el movimiento obrero lleva adelante una agenda clara y concreta para que se cambien las políticas de ingresos que tiene el país encargadas por el Gobierno".En tal sentido, advirtió por la situación de los jubilados. "La gravedad del ajuste que está recayendo sobre las economía regionales, la obra pública, las provincias y la porción del ajuste más importante que lleva adelante estas medidas económicas tiene que ver con los pasivos, los jubilados y pensionados", enfatizó.En tanto, valoró la multitudinaria marcha al Congreso para exigir un aumento en los haberes jubilatorios, que se llevó a cabo este miércoles: "Felicitamos a las organizaciones que concurrieron a la Plaza del Congreso con una marcha multitudinaria en apoyo a un reclamo justo que tiene que ver con la actualización de los haberes de los jubilados. Este reclamo también fue parte de esta jornada de 36 horas de acción sindical que se planteó la CGT"."Claramente, para la CGT, fue un éxito rotundo estas 36 horas que se conformaron de la movilización de este miércoles y el paro. Los colectivos iban bastante vacíos", destacó Daer luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se adhiriera a la medida de fuerza.También cargó contra las medidas económicas de la administración de La Libertad Avanza: "No puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados. No tiene sustentabilidad social que existan precios liberados que aumenten como les importa a los empresarios. Bastante desigual ya es la Argentina como para seguir profundizando esa desigualdad".