El padre Eduardo de la Serna cruzó al Gobierno: "Proponen una libertad que no es la que celebramos en la Pascua"

El padre Eduardo de la Serna cuestionó la politica social y economica del oficialismo: "No soportan que Jesús proponga comunidad, igualdad y sororidad", afirmó en declraciones a Spledid 990."La libertad que propone el personaje minúsculo que está en el Gobierno es la de cada quien, sin ningún tipo de criterio ni límite, que no es lo que celebramos en la Pascua", aseguró en clara alusión al presidente Javier Miei.En ese sentido, subrayó: "En la libertad de ellos, inventaron un protocolo trucho que ni siquiera respetan porque ellos mismos cortan la calle. El modelo cultural y económico no cierra sin represión".A su vez, agregó: "Tienen la libertad de reírse de los que se mueren de hambre. No soportan que Jesús proponga comunidad igualdad y sororidad"."La realidad nos invita a mirar la realidad, los cristianos no creemos en un Dios que vive en las nubes y se queda ahí", recalcó."Dios mira la realidad y se mueve. Si yo creo que Dios se hace carne en Jesús, estamos hablando de un Dios que lo encontramos celebramos y abrazamos en vida", concluyó a modo de reflexión.