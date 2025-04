El arzobispo de Buenos Aires pidió otra vez por los jubilados: "Es una deuda social y moral"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a pedir por la situación de los jubilados, aseguró que se trata de "una deuda social y moral" y describió que "la fragilidad en nuestra sociedad está en los niños que viven situaciones difíciles en sus casas, está en los presos, está en los enfermos, está en los abuelos, en cada sector social frágil: también, los jubilados".Esto ocurre después de que la Iglesia le reclamara al gobierno de Javier Milei que "debemos concebir la importancia de una jubilación digna", durante la Misa Crismal del Viernes Santo, donde García Cuerva pidió que las jubilaciones sean dignas y permitan "descansar con dignidad tras una vida de trabajo".Durante la mañana del sábado, el arzobispo de Buenos Aires habló con Radio Mitre y aseguró que "la fragilidad en nuestra sociedad está en los niños que viven situaciones difíciles en sus casas, está en los presos, está en los enfermos, está en los abuelos, en cada sector social frágil: también, los jubilados". En este contexto, durante el Jueves Santo se realizó el lavado de pies dedicado especialmente a los jubilados.Además, el arzobispo enfatizó que "una jubilación digna es parte de no hacerlos descartables, es parte de lo que significan sus derechos que también está bueno que recordemos".También recordó a la activista Norma Plá, símbolo de la lucha de los jubilados por el aumento en las pensiones: "Es una deuda social y moral con nuestros abuelos. Y esto tenemos que confiar todo, de lo que significan personas que han aportado con su trabajo durante tantos años y hoy no llegan a poder comprar sus remedios. No es un problema de ahora, es un problema que venimos viviendo hace muchísimos años".Allí el arzobispo llamó a darle “el dominio político al corazón” y pidió una mayor unidad para hacerle frente a la “realidad completa y desafiante” que transita el país. La agencia NA detalló que la Misa Crismal junto a más de 400 personas, entre ellas religiosas, obispos y seminaristas. Allí, Cuerva consagró el Santo Crisma, bendijo los óleos santos y encabezó la renovación de las promesas sacerdotales.Previo a esto, los sacerdotes y comunidades de barrios populares y villas del país y del Hogar de Cristo emitieron un comunicado, donde manifestaron la preocupación por la actualidad de los adultos mayores: “Nos encontramos en tiempos de desencuentros y divisiones. Es fundamental caminar juntos, buscar unidad”, aseguraron. “Cuando se rompe el tejido social, es necesario integrarnos y no dejar a nadie afuera. El Padre no quiere que se pierda nadie, dice Jesús”, reflexionaron luego al proponer: “En esta Semana Santa encontrarnos con Dios, que hace posible lo que para los seres humanos es imposible”.