Rosemary, la mujer que quedó en el medio de Javier Milei y Yuyito González

#Medios | "Por esta mujer se separó": la periodista Marcela Tauro presentó en su programa a "Rosemary", la asesora de imagen de Javier Milei que habría provocado su ruptura con Amalia "Yuyito" González.



💬 "Esta chica es muy amiga, me dijeron que hasta lo ayuda a dormir". pic.twitter.com/WrXTUEUanR — Política Argentina (@Pol_Arg) April 28, 2025

El domingo 27 de abril en Infama, Marcela Tauro reveló información sobre una mujer llamada Rosemary, quien sería la tercera en discordia entre la exvedette Yuyito González y el presidente Javier Milei.“Es amiga de Milei desde hace bastante. Me dijeron que hace unos años atrás fueron pareja, ahora son amigos y ella fue su asesora de imagen“, reveló lMarcela Tauro en el programa de América TV.Karina Iavícoli agregó: "Ella no estuvo contratada por el Gobierno, pero como tienen tanta confianza, lo asesoró con su look rocker de la campera de cuero. Cuando entró a cuadro Yuyito a la vida de él, ella seguía siendo amiga del presidente y cruzaban mensajes"."A Javier lo conozco hace mucho. Yo nunca trabajé con él, solo lo asesoré por una cosa nuestra en todo el año de campaña electoral, pero no soy del partido ni nada, es algo particular", confesó Rosemary en diálogo con Infama.La mujer involucrada también reconoció: "Yo le cambié el look de las corbatas, la campera, los trajes... Y a partir de eso generamos una amistad".