El Gobierno adelantó la reunión para debatir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, previo a la marcha de la CGT

Este martes, el Gobierno adelantó la reunión que llevará adelante con el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para las 10 de la mañana con objeto de discutir y definir un nuevo piso salarial, mientras la CGT ultima los detalles para la marcha que realizará el jueves 1° de mayo con motivo del Día del Trabajador.La propuesta actual de los empresarios es negociar por sector, en tanto, argumentan que el nivel de actividad no es homogéneo, por lo que determinadas áreas podrían estar afrontando bajas salariales más serias. La otra parte, en cambio, presiona por un básico que se empareje con el monto de la Canasta Básica Total (CBT), cuya última actualización cerró en $1.100.267 en marzo.Sin embargo, el Consejo buscará, al menos, superar ampliamente el SMVM vigente de $296.832. Por tanto, se estima que solicitará un incremento del 67%, unos $495.616 en total para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), considerando la última cifra de inflación que llegó en marzo al 3,7% y la pérdida del ingreso básico que hoy rondaría los 34%, según los cálculos realizados por los gremios.La última actualización del mismo fue en diciembre, en una reunión donde se establecieron los montos de enero, que fue de $286.711; de febrero, un total de $292.446; y el que rige en la actualidad. Cabe destacar, que en aquella instancia sindicatos y sector empresarial no llegaron a ningún acuerdo, por lo que el Gobierno debió intervenir y fijar la suba, más cercana a la propuesta de los trabajadores.En el encuentro de este martes, se pretende tratar tanto la suba del piso salarial para trabajadores mensualizados y jornaleros, como el establecimiento de un nuevo monto mínimo y máximo de la prestación por desempleo.En este marco, fueron convocados dos consejeros representantes de cada sector para conformar el Consejo, en total, 16 representantes entre los que se encuentran la CGT y las dos CTA; y por su parte, otros 16 portavoces de la órbita empresarial, como la UIA, CAME, Camarco, Adeba, SRA, etc.