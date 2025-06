El yrigoyenista Agustín Rombolá arremetió contra la Justicia por evadir las causas contra Macri, Milei y Alberto: "antro putrefacto"

Voy a creer en la condena de la Corte Suprema a Cristina cuando condenen a Macri por las escuchas a los familiares del ARA San Juan, a Alberto por la fiesta en Olivos y a Milei por $LIBRA.



Hasta entonces, las decisiones de ese antro putrefacto estarán teñidas de ilegitimidad. — Agustín Rombolá (@agustindrombola) June 10, 2025

Qué hermoso ser yrigoyenista y no un chupapijas escondido atrás del Partido Conservador para ocultar la propia falta de huevos, ideas y ganas de gobernar Argentina.



La nueva Argentina encontrará juntos a los patriotas. No habrá lugar para fascistas, cómplices y cagones. — Agustín Rombolá (@agustindrombola) June 10, 2025

Luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja dey la condenara a seis años de prisión, además de inhabilitarla a ejercer cargos públicos de manera perpetua, el militante irigoyenista Agustín Rombolá se mostró escéptico ante la decisión de la Justicia al decir que creerá en el fallo "cuando condenen a Macri cuando condenen a Macri por las escuchas a los familiares del ARA San Juan, a Alberto por la fiesta en Olivos y a Milei por $LIBRA"."Hasta entonces, las decisiones de ese antro putrefacto estarán teñidas de ilegitimidad", arremetió Rombolá, que se concentró, principalmente, en el caso que enfrenta el expresidente Mauricio Macri por la desaparición del submarino militar hace más de siete años atrás."No me entraba en el máximo de caracteres, pero de Mauricio Macri hay varias más que siguen durmiendo el sueño de los justos", desafió el militante.Además, en otro posteo celebró ser "yrogoyenista", en lugar de estar de "estar escondido atrás del Partido Conservador para ocultar la propia falta de huevos, ideas y ganas de gobernar Argentina", referencia por la que muchos lo acusaron de estar "atrasado" en el tiempo. "La nueva Argentina encontrará juntos a los patriotas. No habrá lugar para fascistas, cómplices y cagones", advirtió.En noviembre de 2024, a siete años del hundimiento del ARA San Juan, el expendiente avanzaba hacia el juicio oral con apenas cuatro imputados, todos altos mandos de la Armada, acusados de “estrago culposo agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público”. Igualmente, hasta ahora ningún funcionario político fue procesado. Ni el expresidente Mauricio Macri ni su exministro de Defensa, Oscar Aguad, fueron llamados a indagatoria, a pesar de los pedidos reiterados de la querella y las pruebas recabadas que apuntan a responsabilidades políticas y recortes presupuestarios durante el gobierno de Cambiemos.Por otra parte, hasta mediados del año pasado la causa que involucra al expresidente Alberto Fernández por hechos ocurridos en la Quinta de Olivos durante su mandato, principalmente en pandemia por Covid-19, avanza con nuevas diligencias judiciales. Uno de los principales obstáculos para la causa es la falta de imágenes completas, ya que los videos de las cámaras de seguridad fueron borrados debido a la escasa capacidad de almacenamiento del sistema.El denominado Caso $LIBRA, vinculado a la promoción de una criptomoneda que se habría utilizado con fines especulativos y cuya difusión generó un fuerte revuelo institucional, sigue escalando en el Congreso. Ayer, la comisión investigadora especial, creada por la oposición para analizar posibles responsabilidades políticas y administrativas, votó a favor de citar ay a su hermana Karina para que participen de la próxima reunión prevista para el 25 de junio.En paralelo, crecen las tensiones por un eventual juicio político al presidente, una posibilidad que ya fue expresada abiertamente por legisladores como Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) y Mónica Frade (Coalición Cívica), quienes consideran que la única vía para forzar comparecencias y avanzar con la investigación es recurrir a la Comisión de Juicio Político, donde la oposición cuenta con mayoría. Aunque aún no se definieron las autoridades de la comisión investigadora, la presión para esclarecer el caso y determinar responsabilidades políticas directas no cede.