Caso $LIBRA en Diputados: la oposición se prepara para pedir explicaciones a Francos y Cúneo Libarona

La Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión este martes desde las 14 en el marco de la investigación por el escándalo cripto que desató el presidente Javier Mileial promocionar el token $LIBRA, en la que están previstas las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, luego de que se suspendiera por la muerte del papa Francisco la jornada que en principio estaba prevista para el 22 de abril.La convocatoria a Francos y Cúneo Libarona se extendió al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, aunque en principio esos funcionarios no asistirían al recinto. Durante la jornada, que podría durar más de 10 horas, se responderán preguntas vinculadas a la estafa $LIBRA.Fuentes parlamentarias confirmaron a C5N que en caso de que el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia cumplan con la citación y acudan al recinto, compartirán el tiempo de exposición. El reglamento prevé una duración de 60 minutos, aunque se puede extender a otros 30.En tal sentido, se prevé el mismo tiempo para el miembro interpelante, por lo que en este caso se compartirá el tiempo, debido a que cinco bloques impulsaron la resolución: Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT) . En tanto, todos los bloques podrán realizar preguntas a los funcionarios en la Cámara baja y se dividirá el tiempo por cantidad de diputados. Luego de entre siete y diez consultas, los miembros del Ejecutivo responderán.En esta línea, mientras se aguarda por la sesión, Francos confirmó que se presentará en el Congreso y defendió a Milei. Además, expresó que para que estas situaciones no se repitan en el futuro, hay que "evitar que algunas personas lleguen hasta la oficina del mandatario con propuestas que no fueron suficientemente claras". "No conozco todos los pormenores del asunto pero tal vez, como dijo el Presidente con mucha claridad, la lección que uno saca de estas cosas es que tenga que 'construir una pared más alta' para evitar que algunas personas lleguen hasta su oficina con propuestas que no fueron suficientemente claras y tener más controles", marcó en diálogo con Radio Mitre.Así, Francos parafraseó a Milei y su idea de "levantar murallas" para que "no pueden llegar tan fácilmente" a él, luego de mostrarse como víctima en el asunto de $LIBRA. "La lección más interesante y que tengo que aprender es que asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre, y los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera que cuando era presidente", expresó el mandatario en su fallida entrevista con Jonatan Viale.Por otro lado, la Cámara de Diputados llevará adelante una reunión constitutiva el miércoles desde las 10 para designar a las autoridades de la comisión investigadora del escándalo cripto, mientras que también se establecerán los días y horarios de los próximos encuentros.En este marco, fuentes parlamentarias señalaron a C5N que permanece la incertidumbre con respecto a la presidencia de la comisión investigadora. Un grupo de diputados opositores, que impulsaron la comisión, desconfían de que los bloques que siempre fueron aliados del Gobierno, como los radicales encabezados por Rodrigo de Loredo e Innovación Federal, ayuden a que funcione la comisión.Ante esta situación, se propuso imponer una moción por mayoría simple para que la comisión cuente con 24 integrantes y anule la resolución del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que elevó su cantidad a 28. Las medidas ordenadas por el fiscal Eduardo Taiano, así también como el avance de la causa colectiva abierta por damnificados en Estados Unidos, abrió el interrogante sobre el límite de las competencias de la comisión investigadora para que no se interponga en el camino de la Justicia.El dictamen de mayoría, que fue aprobado por 128 votos positivos, 93 rechazos y siete abstenciones brinda detalles sobre las atribuciones:- En el artículo 2°, se establecen como objetivos "investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA", y "determinar el grado de participación y la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso".- En el artículo 7°, se enumeran entre las atribuciones adjudicadas a la comisión investigadora "remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados". A su vez, podrá "convocar a funcionarios públicos y terceros interesados, como también tomar declaraciones testimoniales".Por otra parte, se incluye también la función de "recabar información relacionados con el objeto de la investigación, pudiendo solicitar a organismos públicos nacionales y/o provinciales, universidades e instituciones científicas la realización de peritajes y estudios técnicos".En el mismo sentido, la comisión investigadora podrá "poner en conocimiento de las autoridades competentes el incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora, obstaculización o cualquier otra actitud tendiente a interferir en el normal y efectivo desarrollo de las actividades de la comisión".El artículo 10° estipula un plazo de 90 días, a contar desde la constitución oficial de la comisión investigadora, para que finalice la producción de informes, dictámenes y conclusiones. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", se señala.En el artículo 3° se detalló que la comisión estará integrada por "dos miembros designados a propuesta de cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de cinco integrantes; y un miembro designado a propuesta de cada bloque o interbloque que cuente con cinco integrantes". "Además, por cada veinte diputados/as que integren dichos bloques o interbloques, se les sumará un miembro adicional".El presidente Javier Milei ofreció una insólita explicación a su mensaje tras recomendar el token $LIBRA y sostuvo que finalmente borró el tuit porque "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto". "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)" afirmó. "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo", concluyó el mandatario.A esas horas, el escándalo ya se había desatado. Primero se especuló con que habían jaqueado la cuenta de X del presidente, pero luego la diputada libertaria Lilia Lemoine dijo que se trataba de un posteo real del jefe de Estado. "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", posteó Milei, y remitió a una sitio web.La publicación fue repudiada, entre otros, por el economista liberal Carlos Maslatón, quien denunció: "Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político".