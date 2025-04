"No había que comprarlos, estaban regalados": Pareja recogió el guante y salió al cruce de Macri

Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y "armador" de la Sexta Sección Electoral, recogió el guante y le contestó a Mauricio Macri por acusar al partido oficialista de "salir con la chequera" a buscar voluntades."A los del PRO no había que comprarlos, estaban regalados", lanzó Pareja en diálogo con LA BRÚJULA 24 durante su paso por Bahía Blanca.De esta manera, le contestó a Mauricio Macri, quien dijo que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados” y que los que quedaban eran quienes tenían valores -en clara alusión a referentes del Pro que se fueron a LLA-. Tras esto, el Presidente redobló la apuesta y le pidió “que traiga la factura”.“La respuesta de Milei fue muy ocurrente. Él ya entendió todo. Entendió que hay gente que está tan desesperada por conservar su cuota de poder, renovar una banca o renovar cualquier tipo de cargo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es ponerse un precio, eso es no tener valores”, remarcó Macri en LN+.Al respecto, Pareja sostuvo: "Macri hace rato que no tiene razón, lamentablemente, porque llevamos adelante una tarea muy genuina y él lo sabe muy bien. Cuando ganamos en el ballotage, me junté con la mesa política y di una sola indicación que era no ir a caranchear en el PRO y sectores del radicalismo, dejar que el proceso decante naturalmente. En ese momento no había que comprarlos, estaban regalados y no los fuimos a buscar, dejamos las puertas abiertas"."Tuvimos mucha consideración sobre el paso de ellos en el poder hace que haya un entendimiento casi absoluto entre el PRO y La Libertad Avanza, tirando hacia un mismo lugar. Macri tiene como tarea que su espacio no desaparezca y la mía no es que el partido desaparezca, los que quieran sumarse, pueden hacerlo sin condiciones", reiteró.Y sumó: "La política debe comprender que cambiaron las reglas de juego, la persona que se sienta con nosotros y arranca la conversación preguntando qué le toca a él, si renueva o no su banca, se equivoca y la conversación se termina".De cara a las elecciones legislativas de este año, consideró: "Ni la dirección que le dé a los dirigentes de LLA ni la orden que baje Macri cambia lo que pasa en el territorio. La boleta va a ser la de LLA, no hay dudas de eso, no hay coalición entre dos partidos. Si me pidieran ganar la Provincia de Buenos Aires lo logramos caminando con el acuerdo con el PRO, acuerdo con parte del radicalismo, entregando posiciones en la lista a Carrió, a quien no quiero porque me parece un desastre pero hay dirigentes de la Coalición Cívica que son muy valiosos, pero no saben en qué partido están".