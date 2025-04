"Soy la fotógrafa del Presidente": la tiktokera libertaria sobre su polémico viaje a Roma junto a la comitiva presidencial

Ante la polémica que generó su presencia en Roma como parte de la comitiva que fue a despedir al Papa Francisco, Macarena Rodríguez negó ser la empleada del vocero presidencial, Manuel Adorni, pero admitió que es la “fotógrafa del Presidente” Javier Milei.En un principio, desde el Gobierno señalaron que no había viajado. Luego, la Casa Rosada se vio obligada a aclarar que no se trataba de la “community manager” de Adorni (tal como lo indicaron distintas versiones), el vocero que se encuentra en campaña en CABA."En la casa Rosada soy la fotógrafa del Presidente de la Nación. Mi tarea es retratar cada uno de los momentos históricos que se ven tanto en las redes como en los medios tradicionales. Esto no tiene nada que ver con mi rol en LLA", aseguró Rodríguez en diálogo con Perfil.Y sumó: "Hay que saber separar lo que es Gobierno de partido político. Cuando estoy en Casa Rosada soy funcionaria de gobierno, y en mi tiempo libre soy una persona más que apoya las ideas de la libertad. ¿La diferencia puntual que creo quiere saber la gente? En gobierno uno cobra un sueldo, en un partido político no".Sobre la polémica que se generó por su presencia en Italia, la fotógrafa del Presidente lanzó: "El revuelo se armó por la razón más evidente: intentar golpear (de manera muy sucia) a la campaña de LLA en la Ciudad de Buenos Aires, mintiendo sobre que mi rol era 'ir a hacerle campaña a Adorni', cuando la realidad es que estoy yendo a cumplir mi rol de fotógrafa para el Presidente. Cosas muy diferentes"Con respecto a su vínculo con Milei, manifestó: "El Presidente es una persona muy honesta y amable, y esa es la forma en la que trata a todo su equipo. Lo acompaño no solo desde que asumió la Presidencia, sino que además la mayoría de las fotos de su campaña y las fotos en los sorteos en los que donaba la dieta de diputado también son de mi autoría".Lo cierto es que la influencer libertaria ocupa desde el 1° de febrero de 2025 el cargo de Coordinadora de Contenidos de Activos Digitales de la Presidencia, con dependencia directa de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, a cargo de Adorni.La joven --sin antecedentes laborales conocidos ni datos verificables sobre su formación profesional-- fue nombrada en febrero bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público, con nivel B y función ejecutiva IV.