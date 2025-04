Francos en Diputados por el criptogate: "El Presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con la moneda Libra"

Francos admitió que en las reuniones que el presidente Javier Milei mantuvo entre el 20 de septiembre del 2024 y el 30 de enero de 2025 con empresarios del mundo cripto, entre ellos Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julian Peh, ya se había conversado sobre el proyecto “Viva La Libertad”, que en su lanzamiento el 14 de febrero pasado tomó el nombre de Libra y que culminó en una mega estafa de alcance internacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó ante la Cámara de Diputados que el presidente Javier Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”.Durante su interpelación en el recinto de la Cámara baja por la cripto estafa, tras esperar dos horas a que los bloques se pusieran de acuerdo sobre cuestiones reglamentarias, el ministro coordinador consideró que "las cuestiones relativas al criptoactivo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno”., siguió el funcionario.“Del mismo modo, no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto mencionado, ni hubo, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole”, insistió.Según expresó Francos, tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Estado para replicar, promover o coordinar la difusión de este emprendimiento ni se establecieron pautas oficiales para su tratamiento".“En otras palabras,y como consecuencia de ello, muchos de los pormenores del proyecto que aquí se consultan son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo”, concluyó.No obstante,“En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchange podían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales y pymes argentinas. También (se charló) acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de promover la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales”, reconoció el ministro coordinador durante su interpelación.En este párrafo, quedó en evidencia la contradicción del jefe de Gabinete, quien solo un rato antes había dicho que Milei “no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Libertad y/o la moneda Libra”.Sobre, dijo que el presidente lo conoció en el 2020 y “entabló con él una relación profesional y personal”, que inclusive lo llevó a dar clases en su academia de trading.“Se aclara que. No existe designación o contratación bajo alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente”, explicó.En tanto, Francos defendió a la secretaria Legal y Técnica, Karina Milei, apuntada por autorizar dichos ingresos a la Casa Rosada para conversar con Milei.“Desde el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Llegados a este punto vale la pena señalar tanto el presidente de la Nación como todos los miembros de la Administración Pública Nacional mantienen asiduamente reuniones de trabajo con personas del sector privado, vinculados a proyectos que podrían ser beneficiosos para el país”, indicó.“Como es obvio, el Estado nacional no asume compromisos automáticos a partir de las reuniones que los funcionarios mantienen, ni la mera realización de una audiencia implica una relación orgánica o contractual”, aclaró.