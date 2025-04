Tierra del Fuego se despegó de la visita del jefe del Comando Sur de los EEUU a la base naval de Ushuaia

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, salió este miércoles a despegarse de la visita del jefe del Comando Sur de los EEUU, el almirante Alvin Hosley, a Ushuaia. "No acompañamos ni acompañaremos la instalación de bases militares ni radares que puedan ser funcionales a intereses británicos en el Atlántico Sur", aclaró.Luego de su paso por Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei y con el ministro de Defensa, Luis Petri, entre otros funcionarios, Hosley partió a territorio fueguino para visitar la base naval de la capital provincial con el objetivo de avanzar en la proyección de Washington hacia la Antártida.Ante este escenario, Melella contó en sus redes sociales que no recibió ningún pedido formal de audiencia. "No acompañamos ni acompañaremos la instalación de bases militares ni radares que puedan ser funcionales a intereses británicos en el Atlántico Sur", detalló el sureño.Posteriormente, el mandatario de Unión por la Patria (UP) aseguró en otro tuit que siguen esperando explicaciones por los "ejercicios conjuntos con Reino Unido en 2021 y por los dichos sobre nuestros recursos naturales".Sobre este aspecto, recordó que incluso "introdujeron un submarino nuclear en nuestras aguas, como así también una retractación respecto a la afirmación de la General Richardson cuando sostuvo que los recursos naturales sudamericanos pertenecen a los Estados Unidos "."Defender la soberanía no es un eslogan. Es una responsabilidad y no vamos a claudicar", planteó el gobernador.Por otra parte, el mandamás se refirió al proyecto de base naval integrada con los EEUU: “Tierra del Fuego es una zona de paz y no necesitamos bases militares extranjeras, que además incumplirían Resoluciones de las Naciones Unidas que hoy citamos en nuestra cruzada por Malvinas”.