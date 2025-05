Tras el debate de candidatos porteños, Jorge Macri salió al cruce de Larreta: "Vi a un Horacio diciendo mentiras"

#Política | "En los últimos dos años no levantó ni un mantero": Jorge Macri acusó a Horacio Rodríguez Larreta de "decir mentiras" con respecto a su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.



💬 "En nuestro primer año hicimos más obras que en el último año de Horacio". pic.twitter.com/lseun5iZw0 — Política Argentina (@Pol_Arg) May 2, 2025

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, brindó sus sensaciones tras el debate de los 17 candidatos a legisladores y cruzó a Horacio Rodríguez Larreta, exalcalde porteño, quien había asegurado que "no había hecho ninguna obra en 500 días": "Vi a un Horacio diciendo mentiras", aseguró.Macri se refirió al último año de Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno de la Ciudad: "Se distrajo tanto en la campaña nacional, que tiene una memoria que quedó vieja. Pero en los últimos años no levantó un mantero, no levantó un piquete. Eso se olvida". Asimismo, agregó que tuvo que "suspender un contrato de grúas y acarreos que era un escándalo. dar de baja 13.800 contratos políticos. En mi gestión no eche ningún laburante del gremio, ningún enfermero, ningún maestro".En cuanto al candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, el alcalde porteño fue tajante: "Demostró cero interés en la Ciudad. Es una elección legislativa y no presentó un solo proyecto. Se paró en el Canal de la Ciudad, mirando a las periodistas diciendo que van a desaparecer. Repiten su muletilla de la motosierra, pero se puede llevar cosas valiosas como el SAME, la educación pública". En cuanto al candidato de la oposición, Leandro Santoro soltó que "lo aprecia mucho" porque habla de la Ciudad "sin resentimiento".Finalmente, concluyó la nota con Gustavo Sylvestre: "La vi muy bien a Silvia Lospennato, va a ser una gran legisladora. Siempre hay acuerdos, no es todo como me gusta a mí o nada. Siempre voy a tener mas legisladores que hoy, tengo solo 7 ahora. Trabajo para ganar, quiero mayor apoyo. Pero es una intermedia, puede pasar cualquier cosa. Tenemos a la mejor candidata. Necesitamos un apoyo mayor en la legislatura".