Las paritarias perdieron en el primer trimestre contra la inflación y los salararios son cada vez más bajos

Todo sube menos los salarios. Durante el primer trimestre del año, los sueldos negociados por los principales sindicatos, en su mayoría, no lograron mantenerse al ritmo de la inflación, según un informe reciente.De acuerdo con el análisis publicado por la consultora Synopsis, con la excepción de los empleados bancarios y los mecánicos de Smata, que acordaron un incremento trimestral del 8,8% en enero, los sueldos de los grandes sindicatos aumentaron por debajo de la inflación al inicio de 2025.Según Ámbito, los mayores retrocesos se observaron en los gremios de Ferrocarriles, Salud, Alimentación y empleados públicos (UPCN), que registraron una pérdida de entre -4% y -6% en el período de enero a marzo. De esta manera, para estos trabajadores, el aumento del 3,7% en la inflación en marzo provocó que no se pudiera dar la recuperación de sus ingresos reales.Entre julio de 2023 y marzo de 2024, disminuyeron más de 20% en relación con la inflación, según la consultora ACM. Sin embargo, desde abril del año pasado comenzaron a recuperarse.La última medición del INDEC, correspondiente al mes de febrero, muestra que los salarios promedio se recuperaron un 19% en comparación con el año anterior. El desglose marca que en el sector privado registrado, el aumento fue del 13%, mientras que en el sector público fue del 7%, en términos interanuales.Los datos oficiales indican que el salario promedio formal alcanzaba los $1.310.000 en febrero pasado, equivalente a unos u$s1.200 dólares al tipo de cambio oficial o 1.100 dólares según la cotización financiera.Tras la aceleración de los precios en marzo, las negociaciones salariales volvieron a retomarse, elevando el promedio de incrementos de abril a 2,7%, según Synopsis. Desde el Gobierno, igualmente, esperan que la inflación vuelva a desacelerarse y, como consecuencia, los salarios reales se recuperen.En este contexto, decisiones como no intervenir en el mercado cambiario, permitiendo que el dólar se acerque al piso de la banda de flotación, la reducción del 4% en el precio de las naftas y el ajuste de tarifas por debajo del último registro del índice de precios – 2,5 a 3% para electricidad y gas, y 1% para agua; juegan un papel crucial.