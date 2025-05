Milei designó a una polémica cineasta sin reconocimiento como integrante del Consejo Asesor del INCAA

He sido designada cómo funcionaria pública en el Consejo Asesor del INCAA el órgano de Cogobierno en representación del Sector de la Produccion hoy salió el Decreto https://t.co/Y6obvOvo8L Boletin oficial INSTITUTO NACIONAL DE CINE - Decreto 297/2025 https://t.co/Y6obvOvo8L — Cristina Agûero (@cristinaguero) May 5, 2025

El Tráiler de mi nueva película de Aventuras "OLAF" para toda la familia a estrenarse en los Cines, un mensaje en defensa de la Ecología y Medio Ambiente. Gracias a todos los que hicieron posible este Film, Tecnicos, Actores, Empresas, colaboradores, Gracias totales! pic.twitter.com/31O3hzZTkH — Cristina Agûero (@cristinaguero) October 20, 2021

El presidente Javier Milei sumó un nuevo nombre a su larga lista de designaciones polémicas. Esta vez fue el turno de Cristina Agüero, cineasta sin reconocimiento que fue oficializada por decreto como integrante del Consejo Asesor del INCAA, el órgano de cogobierno del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.“He sido designada cómo funcionaria pública en el Consejo Asesor del INCAA, el órgano de Cogobierno en representación del Sector de la Producción. Hoy salió el Decreto”, publicó Agüero en su cuenta de X, con el link al Boletín Oficial.En sus redes, la flamante funcionaria del INCAA se presenta como "Productora de Cine, Directora, Guionista, Actriz. Presidenta de la Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales". Allí también publicó un link a su página web donde presenta los trailers de las películas que la tienen como productora, directora y actriz.El Decreto 297/2025, firmado por el Ejecutivo, no tardó en viralizarse pero no por el cargo sino por su protagonista. Agüero construyó una carrera entre títulos de bajo presupuesto, actuaciones amateurs y guiones desordenados. En uno de sus trabajos más recordados —por lo insólito—, logra que una película de terror termine siendo más graciosa que cualquier comedia. Los errores de continuidad, los efectos especiales y la falta de dirección actoral son parte del combo que hizo que muchos usuarios cuestionaran su lugar en el Consejo Asesor del INCAA.Entre los ejemplos más citados también se encuentra "Olaf", un intento de película de género que se convirtió en referencia del cine “tan malo que entretiene”, según comentarios de usuarios.La lógica de este nombramiento no sorprende. Se enmarca en una larga lista de decisiones que el Gobierno libertario viene tomando en materia cultural. En lugar de apostar a figuras con trayectoria o consenso dentro del sector, se elige a personas sin pergaminos, muchas veces con nula formación o con pasado en la militancia libertaria. En el caso de Agüero, ni siquiera hay indicios claros de su cercanía con el oficialismo, lo que suma otro capítulo al misterio de cómo fue que llegó a ese lugar.El Consejo Asesor del INCAA, donde ahora tendrá voz y voto, es clave para definir políticas de fomento a la producción nacional. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el nombramiento de Agüero ya está vigente y no requiere aprobación legislativa, por tratarse de una representación del sector de la producción.