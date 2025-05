Macri apuntó contra Milei por la caída de Ficha Limpia: "Era un hombre que tenía un sueño de país y ahora tiene un sueño de poder

Luego de la caída de Ficha Limpia en el Senado y en medio de versiones -aún no confirmadas- de un pacto entre Javier Milei y el ex gobernador misionero Carlos Rovira para boicotear el proyecto, el titular del PRO, Mauricio Macri, cargó fuerte este sábado contra el Presidente al afirmar que no entiende "qué está pasando por su cabeza"., sostuvo Macri sobre Milei en una entrevista en Radio Mitre junto a Silvia Lospennato, quien admitió que pensó en retirar su candidatura a legisladora porteña por el PRO tras conocerse la votación en la Cámara alta.En referencia a una eventual alianza entre el partido que preside y los libertarios en territorio bonaerense, Macri admitió que "hasta ahora era solo un intento y no se había logrado avanzar en absolutamente nada”.De hecho, admitió que lo ocurrido el miércoles en el recinto "ha complejizado aún más" un eventual acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas.Pese a mostrarse pesimista con la situación, de todas maneras evitó ser concluyente sobre la situación a futuro: “Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 de mayo y después del 18 trataremos de sentarnos”.“Yoporque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo”, recordó Macri sobre la postura de su partido para con los libertarios.