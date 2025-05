Ante la falta de quórum, se cayó la sesión en Diputados para debatir el aumento a jubilados y la criptoestafa $LIBRA

Por falta de quórum, la oposición fracasó este miércoles en su intento de sesionar en la Cámara de Diputados para tratar el incremento de los haberes y del bono de emergencia para jubilados, en el marco de un temario que también se proponía destrabar el nombramiento de la presidencia de la comisión investigadora $LIBRA y la designación de representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN).La convocatoria impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre apenas pudo sentar en las bancas a 124 de los 129 necesarios para habilitar la sesión.Lo cierto es que fueron claves las ausencias de tres de los cinco diputados cordobeses de Encuentro Federal: el gobernador Martín Llaryora le dio la orden a Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca de dejar las bancas vacías.En el bloque que preside Miguel Pichetto tampoco estuvo el chubutense “Loma” Ávila, quien responde al gobernador Ignacio Torres.Nicolás Massot (EF) y Álvaro González (PRO) estaban presentes en el recinto pero no anotaron para el quórum porque se distrayeron charlando parados, sabiendo que de todos modos el número no estaba,Además, faltaron a la cita los diputados de Democracia para Siempre Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini, quien llegó sospechosamente más tarde (reporta al gobernador de Chaco, Leandro Zdero).De Unión por la Patria se ausentaron, entre otros, cuatro santiagueños (Celia Campitelli, Ricardo Daives, José Gómez y Bernardo Herrera) y dos catamarqueños (Fernando Ávila y Dante López Rodríguez), obedeciendo a las instrucciones de sus respectivos gobernadores, Gerardo Zamora y Raúl Jalil.Para disimular la deslealtad manifiesta con sus compañeros del bloque que preside Germán Martínez, algunos santiagueños bajaron al recinto pero cuando la sesión ya estaba caída.El temario de la sesión también incluía el tratamiento de dictámenes para declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días a los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones.La Libertad Avanza, la UCR, y el PRO ya habían anticipado que no iban a concurrir al recinto porque rechazaban los proyectos previsionales (con el argumento de que atentan contra el orden fiscal) y la designación de Juan Forlón y Emilio Monzó como auditores de la AGN.En la UCR la única excepción fue Julio Cobos, quien estuvo presente al igual que el santafesino peronista Roberto Mirabella, el santacruceño Sergio Acevedo y la ex libertaria Lourdes Arrieta.La Coalición Cívica había amagado con retacear a algunos de sus integrantes en disconformidad con la inclusión en el temario del asunto AGN, pero al final sentó a todos en el recinto, en tanto que el Frente de Izquierda naturalmente aportó para el quórum, y solamente tuvo como ausente a Vilma Ripoll quien atraviesa complicaciones de salud.