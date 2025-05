"La policía le pega a los viejos": el Indio Solari salió en defensa de los jubilados ante la represión de las fuerzas de seguridad

El reconocido músico Carlos Alberto “El Indio” Solari compartió imágenes de la última marcha de jubilados al Congreso de La Nación, en un claro mensaje contra la represión ejercida por el Gobierno de Javier Milei.El ex vocalista de la banda Patricio Rey y los Redonditos de Ricota compartió imágenes del fotógrafo Tadeo Bourbon y escribió: “Todos los miércoles, la policía le pega a los viejos. Hoy hubo más de 100 heridos”.La postal principal muestra al referente del grupo Opción por los Pobres mientras es apresado por, por lo menos, cinco policías. El cura se toma del chaleco del efectivo para no caerse, mientras otro lo manipula por detrás.En ese contexto, “Paco” había señalado: “Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”.Sin embargo, esta no es la primera vez que el músico tiene un gesto en contra de las políticas de represión del Gobierno de Javier Milei. Hace un mes, se solidarizó con el fotógrafo Pablo Grillo que recibió un balazo en la cabeza por parte de Gendarmería.“Desgraciadamente te tocó ser el símbolo de represión y la barbarie que se vive hoy en Argentina”, le dijo el cantante al reportero gráfico.