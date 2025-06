Marcela Pagano y Lilia Lemoine se dieron con todo: pedidos de rinoscopía, inseminación y fideicomisos

El enfrentamiento comenzó cuando Marcela Pagano propuso en su cuenta de X: “Muy simple: yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no, y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, ¿vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… ¿te animas?”.

Claudio por suerte no somos todos lo mismo. Veras que hace tiempo elijo no sacarme ninguna foto con ladrones, estafadores y mentirosos que roben o que mientan escudándose en una “batalla cultural” ni en sus fueros. La violencia no es libertad ni encuadra con liberalismo. Mucho… https://t.co/jUkX5enRdu — Marcela Pagano (@Marcelampagano) June 8, 2025

Lilia Lemoine respondió al desafío con un tuit que apeló a la vida privada de su colega:Pagano desbarató esa insinuación y redobló la apuesta con un mensaje contundente:La durísima pelea entre las diputadas libertarias se dio por un posteo de Lemoine burlándose del proyecto presentado por Pagano sobre "Ficha limpia psicológica: aptitud pública". La disputa libertaria está al acecho.