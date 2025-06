Recalde reclamó el tratamiento de los DNU que vulneran derechos laborales: "Si no ingresan es otro incumplimiento más a la Constitución"

El senador nacional Mariano Recalde participó esta mañana de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y expresó su rechazo porque convocan a los legisladores "a tratar decretos que no son los que tienen mayor importancia". "No entendemos cuál es el criterio para poner en tratamiento algunos decretos sí y otros no”, advirtió.Recalde insistió sobre el tratamiento de los decretos 340/25 (que limita el derecho a huelga y desregula la actividad de la Marina Mercante), el 341/25 (que atenta contra la paritaria nacional docente) y el 342/25 (que facilita la intervención de los sindicatos).“Necesitamos tratarlos y discutirlos porque hay mucha preocupación”, aseguró y agregó: “Nos han venido a ver representantes de los docentes y de los gremios de la Marina Mercante que quieren venir a exponer en esta comisión”.Recalde también manifestó: “Hoy se cumplen los 10 días desde que fueron publicados y todavía no ingresaron a la comisión, si no ingresan hoy es otro incumplimiento más a la Constitución”.“No estiremos su tratamiento porque el Congreso tiene que convalidar o rechazar. Nosotros vamos a trabajar para rechazarlos porque violan derechos constitucionales de trabajadoras y trabajadores”, finalizó el senador.