Quién es Ramón Amarilla, el candidato que terminó tercero en las elecciones legislativas de Misiones y porqué está detenido

El pasado domingo se desarrollaron las elecciones legislativas en Misiones, en donde, una vez más, se impuso el oficialismo local. Sin embargo, los comicios quedaron marcados por una polémica que causó interés: la presentación del expolicía Ramón Amarilla, quien está detenido desde septiembre. El efectivo no solo logró presentarse a diputado, sino que, además, fue electo tras conseguir el 19,12% de los votos, que lo ubicaron en el tercer lugar.Amarilla fue habilitado por el Tribunal Electoral de la provincia para participar con la lista Por la Vida y los Valores a pesar de que el fiscal electoral Flavio Marino Morchio había impugnado la candidatura. Según el artículo 43 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en el artículo 3 de la Ley Electoral, se excluye del padrón a todos “los detenidos por orden de juez competente, mientras no recuperen su libertad”, sin importar si están imputados o condenados.La oficialización de las listas fueron decididas por los jueces Augusto Gregorio Busse, Andrés Poujade y Cristian Marcelo Benítez, presidente del Tribunal Electoral y ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones.Ramón Amarilla es un suboficial retirado que lideró el acampe policial que se llevó adelante en la provincia durante el pasado mes de mayo de 2024, cuando un grupo de oficiales tomaron el Comando Radioeléctrico Uno, en reclamo de mejoras salariales. La protesta duró 13 días, entre los cuales hubo un intento de tomar la jefatura policial, cuyo edificio se encuentra frente a la Casa de Gobierno.El 20 de septiembre, sin embargo, la Justicia de Misiones ordenó la detención de ocho policías, entre ellos Amarilla, acusados de "sedición e intento de conspiración" tras sospechas de incitación a una nueva protesta, que consistía en la toma de la jefatura y de una revuelta en la casa de Carlos Rovira, el ex gobernador.El legislador electo realizó su campaña con videos en redes sociales desde la cárcel donde se encuentra detenido de manera preventiva, aunque sin condena. Se trata de la Unidad Penal VIII, ubicada en Cerro Azul.Con el 98% escrutado el Frente Renovador de la Concordia (FRC) obutvo el 28,6% de los votos y se imponía en las elecciones legislativas en Misiones, donde más de un millón de personas estuvieron habilitados para que definir la composición de la Cámara de Diputados provincial, la integración de varios concejos deliberantes y el nombre del nuevo defensor del pueblo en Oberá.La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar con el 21,8%. El representante de Por la Vida y los Valores se ubicó tercero con el 19,12%, mientras que Héctor Bárbaro, del Partido Agrario y Social, obtuvo el 8,8%.