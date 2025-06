Rafael Correa: "Están pulverizando el estado de derecho"

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, opinó sobre la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión en la llamada causa Vialidad, y caracterizó las consecuencias del lawfare en la región: "Están pulverizando el estado de derecho".El economista habló sobre la repercusión en la democracia, y que "el lawfare trata de judicializar la política para aplicar a los dirigentes progresistas latinoamericanos". "Sistemáticamente lo aplicaron contra Lula Da Silva, Evo Morales, Fernando Lugo, Rafael Correa y ahora con Cristina Fernández", aseguró.El político habló de la "trampa que destruye no sólo la democracia argentina, sino la regional y el estado de derecho". Aclaró que no pudo contactarse con la expresidenta, sino con su asistente y que todos saben que está a disposición de la titular del PJ: "Si quiere la llamo, para mí sería un honor", remarcó."Hay liderazgos fundacionales como Chávez (Hugo), Evo Morales, Lula, y no hay que satanizarlos. Lo importante es que son buenos líderes, que sirven a los demás... No se puede ocultar y debe servir para hacer crecer a otros", sostuvo sobre quienes van a continuar y seguir liderando la región.Correa resaltó que existen dos instancias internacionales para recurrir ante el fallo de la Corte Suprema: "la Comisión Interamericana y el Comité interamericano de Naciones Unidas, pero los dos demoran demasiado y sabemos que la justicia lenta no es justicia", detalló.