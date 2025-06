Unidad del peronismo: el apoyo de Kicillof a Cristina, el mensaje de su espacio y su presencia en los actos

El Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que encabeza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respaldó a la expresidenta Cristina Kirchner, en medio de los fuertes rumores acerca de una confirmación por parte de la Corte Suprema de la pena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.En una publicación en su cuenta de la red social X, el Movimiento Derecho al Futuro apoyó a Cristina y advirtió por una persecución sobre el peronismo. "En el día de la Resistencia, levantamos la voz: ¡Basta de perseguir a Cristina, basta de odio contra el peronismo! Llevan 80 años persiguiendo al peronismo por una sola causa: la justicia social. No nos han vencido", enfatizó.Por su parte, en un video que acompañó al posteo, recordó un discurso que brindó Kicillof en La Plata, en el que advirtió por un aborrecimiento contra la exmandataria. "Estamos en momentos donde vivimos bombardeados y rodeados de odio, insulto y crueldad. Mientras recrudece el odio, recrudece también la persecución judicial. Parece que quieren condenar de nuevo a Cristina", aseveró el gobernador. "Por eso, desde acá dejamos en claro: ¡Basta de persecución! ¡Basta de partido judicial!", agregó el gobernante bonaerense.El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió el 31 de mayo que el presidente Javier Milei "le declaró la guerra al pueblo que labura" con sus políticas de ajuste y afirmó que "la motosierra no era para la casta, sino para el pueblo". Lo hizo durante un masivo acto realizado en La Plata que sirvió para presentar su nuevo espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, en el que llamó a conformar un gran frente bonaerense de cara a las próximas elecciones.En medio de las tensiones internas, el mandatario provincial llamó a la unidad del peronismo al señalar que "el único adversario que tenemos es Milei" e invitó a todos los sectores a sumarse de cara a octubre para que "la motosierra no cruce la General Paz"."Algunos dicen que Milei está ordenando la macroeconomía. No es un modelo novedoso el que se está llevando adelante. El modelo de Milei es la continuidad de (José Alfredo) Martínez de Hoz, de (Domingo) Cavallo y de (Mauricio) Macri. Consiste en planchar el dólar, reprimir los ingresos, destruir la inversión pública, aplicar tarifazos, abrir la economía y desregular los mercados", señaló Kicillof en el arranque de su discurso."Milei le declaró la guerra a la industria nacional, al chacarero y al pequeño productor. Le declaró la guerra al profesional, a las pymes. Milei le declaró la guerra al pueblo que labura y lo hizo en un momento en el que en todo el mundo protegen sus industrias. Estaría bueno que en vez de andar lamiéndole la bota a (Donald) Trump, escuchara lo que dice. Nosotros tenemos que hacer grande a la Argentina con su industria, con su ciencia y su cultura", agregó el mandatario provincial.La expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvieron el jueves una reunión en la que llegaron a un principio de entendimiento político. Según informó el periodista Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, ambos referentes del peronismo acordaron "conformar un grupo integrado por representantes de cada espacio para intentar construir una estrategia que confluya en listas conjuntas".El acuerdo de produjo tres días después de la entrevista en la que, la ex presidenta, confirmó que se presentará como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral, el bastión del peronismo, en las legislativas del 7 de septiembre, pidió "dejar de lado las mezquindades y los egos" y remarcó la importancia de mantener la unidad.Kicillof y Cristina coincidieron en la necesidad de evitar la dispersión del voto opositor y generar una hoja de ruta común, respetando la diversidad interna. La iniciativa incluiría a gobernadores, legisladores, intendentes y referentes sindicales. Si bien el principio de entendimiento no implica que haya nada resuelto, se empieza a caminar en ese sentido a partir de haber logrado recuperar el diálogo.De este modo, cada uno de los espacios que hoy integran Unión por la Patria tendrán su cuota de representación. Es decir que queda reconocido el Movimiento Derecho al Futuro que lanzó Kicillof el sábado en un acto multitudinario acto en La Plata como parte del armado, junto con el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa y, quizás, el Frente Patria Grande de Juan Grabois.