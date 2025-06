Todos los líderes mundiales que salieron a respaldar a Cristina Kirchner y repudiaron la condena de proscripción

Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana @CFKArgentina, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular.

Reafirmamos nuestro respaldo a la soberanía y a la dignidad del… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 10, 2025

Reafirmamos nuestro invariable apoyo a @CFKArgentina ante episodio de judicialización política.



Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región.



Fuerza, estimada Cristina.#TodosConCristina pic.twitter.com/lktXNtGFpz — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 10, 2025

#Cuba expresa su firme solidaridad con @CFKArgentina.



Reiteramos nuestro apoyo al pueblo argentino en defensa de la soberanía y la dignidad. La condena contra Cristina Fernández de Kirchner es un claro acto de venganza y amenaza.#TodosConCristina pic.twitter.com/FVVnPxSAt0 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 10, 2025

Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana @CFKArgentina, su familia y al pueblo revolucionario de #Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del… pic.twitter.com/NYj9GXfbJl — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 10, 2025

¡Fuerza, Cristina!

¡Fuerza, Argentina!

¡Basta de lawfare!

Derrótennos -si es que pueden- en las urnas✌🏼 pic.twitter.com/crXLTLy73r — Rafael Correa (@MashiRafael) June 10, 2025

La polémica decisión de la Corte Suprema de Argentina de confirmar la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos generó una ola de reacciones en América Latina y dentro del propio país.El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó este martes su “firme respaldo” a la ex mandataria argentina Cristina Kirchner: “Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana @CFKArgentina, frente a un evidente uso de la justicia como herramienta para socavar las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular”.Desde La Habana, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel expresó su “invariable apoyo” a la ex mandataria argentina, a quien calificó como víctima de una judicialización con motivaciones políticas. “Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante el episodio de judicialización política”, escribió en su cuenta oficial. Y agregó un mensaje directo: “Fuerza, estimada Cristina”.El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se sumó con un mensaje en la red social X bajo la etiqueta #TodosConCristina, en el que calificó la condena como “un claro acto de venganza y amenaza”. Según el funcionario, lo ocurrido representa “una amenaza a los referentes progresistas de la región”.En Bolivia, el ex mandatario Evo Morales habló de una “condena injusta” y denunció que se está ejecutando un “golpe judicial” contra quienes defienden los intereses populares. “Vivimos una reedición del Plan Cóndor, ya no con militares, sino con jueces serviles a las oligarquías”, sostuvo. Morales llamó a la unidad y movilización del pueblo argentino en defensa de la democracia y subrayó que Kirchner “no está sola”. En su mensaje también reivindicó la lucha contra el lawfare, término que alude al uso de la justicia con fines políticos.El ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa fue más directo en su rechazo. “¡Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos -si es que pueden- en las urnas”, escribió. Correa, condenado por corrupción en Ecuador y asilado en Bélgica, ha sido uno de los principales impulsores de la idea del lawfare como estrategia de la derecha latinoamericana contra sus aliados.El presidente argentino Javier Milei no ocultó su satisfacción por el fallo. “Justicia. Fin”, escribió en X. Y añadió una crítica directa a los medios y dirigentes que habían sugerido un pacto con el kirchnerismo: “La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos”. El vocero presidencial Manuel Adorni también ironizó con la idea del pacto: “Muy extraño resultó el ‘pacto de impunidad’”, comentó.La confirmación de la condena llegó ocho días después de que Fernández anunciara su candidatura como legisladora para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La ratificación judicial, al producirse antes del cierre del plazo de presentación de candidaturas el 19 de julio, le impide competir.Cristina Fernández, que preside el Partido Justicialista, respondió en un discurso desde la sede del PJ. Calificó a los jueces de la Corte como “tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos” y aseguró que se trata de un “cepo al voto popular”.La ex mandataria fue condenada en la causa conocida como “Vialidad”, que investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante sus gobiernos y el de su esposo, Néstor Kirchner. El fallo, que fue unánime por parte de los jueces del Supremo, será remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que el juez Jorge Gorini ejecute la sentencia.Aunque la sentencia habilita la detención inmediata de Fernández, su defensa puede solicitar el beneficio de prisión domiciliaria por razones de edad: la ex mandataria cumplió 72 años en febrero de este año.