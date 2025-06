Cristina Kirchner convocó una reunión de emergencia con senadores peronistas en la sede del PJ

La presidenta del PJ nacional,, convocó a una reunión al bloque de senadores bajo su ala en la sede del partido que dirige, con el fin de elaborar una estrategia ante la posibilidad de que la Justicia falle en su contra, como lo previó en el acto que dio el lunes en homenaje a los fusilados de José León Suárez de 1956.El encuentro está previsto para las 10:30 de este martes. Medios opositores al peronismo sostienen que en simultáneo, los miembros de la Corte Suprema definirían la sentencia. Los rumores en torno a esta última emergieron tras el anuncio de Fernández sobre su candidatura como diputada provincial en la Tercera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, e inmediatamente después de la reunión que tuvo con el gobernador Axel Kicillof para evaluar posibles listas electorales de cara al cierre.La idea del encuentro de esta mañana es analizar y elaborar un plan de acción para que la unidad del peronismo siga en pie en caso de que la condena se mantenga firme. Ante ese panorama, tanto Kicillof como Sergio Massa, junto a diputados, senadores, dirigentes, funcionarios y distintos referentes sociales ratificaron su respaldo a la expresidenta.De hecho, fuentes cercanas al peronismo aseguran que Cristina se reunirá con el titular del Frente Renovador tras haberse comunicado telefónicamente anoche, y que este último prepara una movida en repudio a la condena.La primera y más importante consecuencia es que no podrá presentarse en las próximas elecciones legislativas bonaerenses. En ese caso, desde distintas ramas del peronismo discuten si encarcelarla afectará o generará mayor consolidación de un frente amplio de fuerzas para confrontar al oficialismo libertario ante un posible avance sobre el resto del territorio.Durante su aparición en el domicilio central del PJ, frente a centenas de militantes y seguidores, la exsenadora advirtió que "el pueblo siempre regresa, con distintos nombres y formas". "Dale, meteme presa, ¿y qué va na hacer? ¿la gente va a ganar más plata? ¿le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿van a financiar escuelas y hospitales? ¿a pagar la deuda en dólares con el FMI y bonistas? entonces, hermano, pensá en otra salida. Yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor", cuestionó en las puertas de la sede.En caso de que los jueces de la Corte Suprema se pongan de acuerdo y el fallo se concrete, la presidenta del PJ no podrá presentarse a elecciones. En ese caso, ante la falta de una cabeza estratega, Cristina reforzó: "No importa el nombre, importa la unidad".Asimismo, en caso de salir la sentencia, el Juez Rosatti sería el encargado de bajar la orden al Tribunal Federal n°2, el que la condenó en primera instancia. "No está descartado que hoy se vote" dicen desde C5N, y Rosenkrantz tendría previsto un viaje a México, de ahí las corridas, luego de trascender que los miembros de la Corte no dieron lugar al recurso extraordinario solicitado por los representantes legales de Cristina.Quedaría ver cómo procede el gobernador bonaerense respecto a la mesa de trabajo que habían acordado para definir la estrategia electoral y las listas que se presentarán.