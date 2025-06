Como en los 70', la defensa de Cristina puso en marcha un recurso "de emergencia" ante la CIDH para lograr un revés en la sentencia

Tras el rechazo de la Corte Suprema a los últimos recursos de queja, el caso contra la expresidenta de la Naciónpor la causa Vialidad entró en una nueva fase. Ya no quedan instancias de apelación en el país, por lo que la defensa de la exmandataria apunta ahora a los tribunales internacionales.En este marco, la estrategia principal de su abogado Carlos Beraldi se centra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para que este organismo analice el caso, deberán demostrar que existieron “graves violaciones a garantías procesales y constitucionales” y, eventualmente, que hubo una coordinación entre el aparato judicial y sectores del Estado con fines persecutorios. Si la CIDH acepta el planteo, podría dar paso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene facultad para emitir una sentencia internacional.En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón viajó a La Haya mientras la militancia esperaba la salida del fallo fuera del PJ, para presentar una denuncia preliminar ante la Corte Penal Internacional. “Estoy en La Haya, en la Corte Penal, por situaciones que tienen que ver con violaciones de los derechos de Cristina Fernández de Kirchner, con la violación del debido proceso”, anunció en declaraciones televisivas.Sin embargo, cabe mencionar que no se trató de una presentación formal del caso, sino de una etapa exploratoria: “Nosotros estamos hoy en La Haya denunciando que esto es una cuestión política más que jurídica”.Dalbón también comparó la situación de la expresidenta con lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva: “Lo que puedo decir es que es muy parecido a lo que pasó con Lula, donde (Sergio) Moro decía que no tenía pruebas pero no tenía dudas. Aquí en la Argentina, con Cristina, pasa exactamente lo mismo: todo el mundo habla de la condenada pero nadie habla sobre cuál es la prueba de cargo”.El abogado Andrés Gil Domínguez explicó recientemente el alcance de este tipo de procesos. “Ahí sí tramita un juicio trasnacional, que termina con una sentencia”, aunque advirtió que “el trámite es largo", con lo cual, Cristina quedaría detenida, a no ser que emerja una medida cautelar, cumpliendo condena hasta que "se resuelva el proceso trasnacional".Además, al no poder acceder a ningún cargo electivo, Cristina queda fuera de la protección que ofrecen los fueros parlamentarios. En este contexto, mientras en el país la condena ya tiene efecto político e institucional, queda aguardar el avance del recurso internacional.Con la sentencia firme, Cristina Fernández de Kirchner no solo enfrenta una condena de prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que paraliza toda posibilidad de candidatura en la Provincia de Buenos Aires, como había anunciado una semana atrás. Según la ley, quedan excluidos del padrón electoral quienes tengan condena firme por delitos dolosos con pena de prisión superior a tres años.