La diputada libertaria María Celeste Ponce se bautizó en el río Jordan: "Morí para renacer en Cristo"

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, María Celeste Ponce, se bautizó en el Río Jordán, el mismo donde fue bautizado Jesús. A través de sus redes sociales compartió un video de la ceremonia y relató cómo fue su conmovedora experiencia.“Hoy morí para renacer en Cristo. Hoy bajé a las aguas del río Jordán, el mismo río donde nuestro Señor Jesús fue bautizado. Y en ese instante, mi alma entera se rindió a Él”, expresó al comienzo de su posteo en Instagram. “Quiero decir con mi voz y con todo el sentimiento de mi alma que el único rey es Jesucristo, que entrego mi vida a él y que lo único que quiero es que siempre él me acompañe. Amén”, pronunció muy emocionada ante varios testigos del momento. En las imágenes se la ve vestida con una bata blanca junto a los pastores Fernanda y Marcos Brunet, referentes de la comunidad evangélica.Entonces, la pastora expresó: “Con tu confesión, todo lo que está en el pasado queda en estas aguas, todo el pasado, todo lo muerto, todo lo oscuro que no le da gloria a Dios queda en el pasado. Con tu confesión Dios te hace una nueva criatura y hoy naces de nuevo. El diablo no puede culparte más”. “Te bautizamos en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo”, dijo el otro pastor y acto seguido Ponce se sumergió hacia atrás en el Río Jordán.En su posteo, la diputada compartió varias citas bíblicas y aseguró: “Bajo la guía de mis pastores y hermanos en la fe,Fer y Marcos Brunet, sellé mi pacto eterno con Aquel que me rescató de la muerte, me limpió, me redimió y me dio una nueva identidad. No soy más esclava. No soy más la que era”.“Este no es un rito. Es una tumba y un nacimiento. Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz. No encuentro palabras para describir la gloria de este momento. Solo sé que lo sentí. Sentí el cielo abierto. Sentí la voz del Padre. Sentí el abrazo del Hijo”, aseguró Ponce.Tras citar versículos como Colosenses 2:12, Mateo 3:17 y Gálatas 2:20 , concluyó: “Gracias, Jesús, por hacerme nueva. Gracias por llevar mi cruz, por vencer la muerte, por darme tu Espíritu. Te pertenezco. Mi vida es tuya. Todo lo que soy, todo lo que haré, será para darte gloria. Aquí, en este río sagrado, comenzó mi nueva historia. ¡Dios es real, Cristo vive, y yo soy testigo de su poder transformador!”.