El PJ emitió un comunicado subrayando que la condena a Cristina "es un cepo al voto popular"

Bajo el título "La condena a Cristina es un cepo al voto popular", el Partido Justicialista emitió un comunicado cuestionando la ratificación de la condena por la Causa Vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Según el comunicado, "la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de proscribir a la presidenta de nuestro Partido, Cristina Fernández de Kirchner, reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial sino frente a un acto político de carácter antidemocrático". "La democracia que hemos sabido construir en estos cuarenta años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular", consideraron.También insistieron en que "la decisión de ponerle un cepo al voto popular va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución". "No perjudica a una dirigente ni a un partido político en particular. Es un hecho que daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas y que debe despertar el repudio de todos los espacios políticos de la Argentina", añadieron.Asimismo, señalaron que el Partido "conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos". "No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucional su problema principal: la existencia de una fuerza política, el peronismo, que se plantea ante los argentinos como una alternativa a su modelo excluyente y fracasado", enfatizaron.Por último, convocaron "a todos los militantes del Partido, a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen en el derecho de nuestro pueblo a elegir a sus representantes, a pelear por dejar atrás la Argentina de la persecución".