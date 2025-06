La CGT advierte que podría desplegar un paro nacional en sintonía con las tomas universitarias

Mientras estudiantes llevan adelante tomas en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires en repudio a la condena firme contra, desde la CGT no descartan sumar presión con una medida de fuerza. El debate sindical ya está en marcha y las señales indican que podría haber un paro de escala nacional en defensa de la expresidenta y, principalmente, de la democracia.En las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), se decidió avanzar con tomas como forma de protesta política. A esa reacción se suma ahora el movimiento obrero, que empieza a discutir su lugar en esta coyuntura. “Debe ser un plan ordenado, orquestado, no puede ser que cada persona reclame de forma apartada”, advirtió Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y miembro del consejo directivo de la CGT.Aunque todavía no se resolvió una convocatoria oficial, varios dirigentes coinciden en la necesidad de articular una respuesta colectiva. “Todavía no hay una propuesta de paro, porque hay muchos compañeros que están afuera. Pero tampoco se va a esperar demasiado a que la CGT tome una decisión”, expresó Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en una entrevista radial esta mañana.Furlán también cuestionó con dureza el fallo judicial contra Cristina Kirchner. “Hay una mezcla de todo: dolor, sufrimiento, bronca. Ver la degradación institucional que está atravesando la Argentina duele mucho”, dijo. Y remarcó que la figura de la expresidenta no es simbólica, sino directamente representativa para el sector que él defiende. “Sabemos bien lo que representa para los trabajadores: la posibilidad cierta de un trabajo digno, un salario justo y un proyecto de vida junto a los seres queridos. Eso es lo que no le perdonan”, reafirmó.Desde la central sindical, el foco no parece estar puesto sólo en una reacción inmediata, sino en sostener una respuesta a largo plazo. “Esta es una lucha larga. Lo importante es tener consistencia en la resistencia y de para qué lado tenemos que ir todos. Porque un paro de 24 horas y que después no pase nada no sirve”, planteó Furlán. Según el metalúrgico, el desafío es construir un objetivo común con proyección.El mensaje que se está gestando en las bases sindicales apunta a que la CGT debe mover fichas pronto, en tanto, de lo contrario correría el riesgo una vez más de quedar desfasada frente a las expresiones juveniles.