Daer deja la conducción del gremio de Sanidad tras 24 años y tampoco renovará su cargo en la CGT

Tras 24 años al frente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Filial Buenos Aires, Héctor Daer, no se presentó en el cierre de listas para las elecciones del gremio y adelantó que tampoco renovará su mandato como cosecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT)."Dejo la Secretaría General de ATSA , pero no me bajo de la militancia. Después de años dejando parte de mi vida en este sindicato, me voy feliz sabiendo que la Celeste y Blanca sigue fuerte y cuidando a nuestra organización", aseguró Daer en un acto de la lista Celeste y Blanca.Las elecciones serán el 7 de agosto y en lo formal, las nuevas autoridades jurarán el 3 de noviembre. Ese día Daer dejará el gremio que conduce desde enero de 2001. En el cierre de listas de este viernes, Daer cerró el acto de la agrupación Celeste y Blanca, en la que no aparece ni como vocal."Cuando construimos poder en ATSA, no lo hicimos pensando en un mandato personal, sino pensando en el futuro, en una organización que nos trascienda y siga creciendo con cada compañera y compañero", agregó el cosecretario general de la CGT.Y remató: "La Celeste y Blanca fue y es mi vida. A nosotros nos sobran compañeras y compañeros con liderazgo para seguir fortaleciendo nuestro sindicato".En las elecciones internas del sindicato, la lista que hasta ahora encabezó Daer tendrá competencia. Por eso, al bajarse Daer alentó a sus compañeros: "Estoy convencido: la Celeste y Blanca va a seguir construyendo poder para defender a las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad. Tenemos líderes con compromiso, historia y futuro. La lucha no termina en una elección, la lucha es todos los días".Y agregó: "La lucha es permanente, convencer a cada compañero y compañera que cada voto fortalece nuestro poder para defender el trabajo y la Argentina. Sin oportunismos, con solidaridad y la identidad Celeste y Blanca".Daer impulsa a Javier Pokoik, actual secretario gremial, como su sucesor y a Norberto Maschio, secretario de prensa, como adjunto por la lisa Celeste y Blanca. El sindicalista asegura haber cumplido un ciclo y repite a sus pares que se trata de un tema de "convicción".Daer arrancó en el mundo sindical como delegado de los trabajadores de Laboratorios Bernabo entre 1985 y 1993. En enero de 1993, luego de haber ganado el cargo en las elecciones de noviembre de 1992, llegó a Secretario Gremial de ATSA Buenos Aires, cargo que renovó hasta 2001.En las elecciones generales del sindicato, el 4 de octubre de 2000, por primera vez fue electo Secretario General de ATSA Buenos Aires, cargo que asumió en enero de 2001 y que renovó hasta la elección de 2021 donde arrasó con más del 90% de los votos, contra unos pocos de la lista Bordó.Actualmente, además de secretario general de ATSA, desde 2022 Daer también es el titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) tras la salida del histórico Carlos West Ocampo. Daer continuará en ese cargo en la federación y también con la presidencia de la rama americana del Sindicato Global UNI (UNI Américas), cargo al que llegó en 2018.En abril, Daer había anticipado que tampoco iría por un nuevo mandato en la conducción de la CGT, a la que llegó hace casi una década. Para la futura CGT cree que debería haber un único Secretario General, con otra dialéctica de comunicación. En el caso de la central obrera, Daer podría estar dentro pero no en la conducción.