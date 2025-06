Francos admitió que la condena a Cristina apuntó a su proscripción: No está proscripta por voluntad política, sino por cometer ilícitos

Luego de conocerse el fallo que condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos ael jefe de Gabinete, Guillermo Francos, formalizó que se trata de una proscripción "porque cometió ilícitos que le impiden de por vida postularse a cargos electivos”.En esa línea, se atajó a las acusaciones contra el oficialismo por la velocidad del fallo, que se aceleró en la última semana, al sostener que "la justicia cumple el rol que tiene que cumplir". Además, aclaró que el oficialismo no tuvo "nada que ver" en el proceso judicial: "solamente pedir que se haga justicia en una causa que llevaba demasiado tiempo”, agregó.Durante la cena organizada por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), en La Rural, Francos expresó su mirada personal sobre el fallo que condena a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. “Tengo cierta tristeza por el hecho de que alguien que ocupó funciones tan importantes terminó condenada por una causa de corrupción y llevada a prisión“, señaló, frente a más de 400 asistentes.“La Justicia cumple su rol y eso me parece bueno, es un proceso que ha sido absolutamente transparente, pasó por distintas instancias y fue juzgada”, sostuvo el ministro coordinador, que tiene trayectoria en distintas administraciones desde el retorno de la democracia. Al mismo tiempo, negó la existencia de un acuerdo entre el oficialismo y el Poder Judicial: “Quedó claro que no teníamos ningún pacto. Además, nosotros no designamos ni un juez. Nuestros dos de la Corte Suprema fueron rechazados”.En diálogo con radio Mitre, el funcionario nacional se desmarcó de cualquier intento por capitalizar políticamente el fallo contra la exmandataria. “Me parece que se hacen muchas especulaciones. Uno analiza escenarios de cómo sería una confrontación política. Pero nunca lo consideramos así, estamos preparados a competir por los hechos, por la gestión de gobierno, no por quién tenemos enfrente”, afirmó.El fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto los recursos presentados por la defensa de Cristina Fernández y de los demás condenados en la causa Vialidad. Para Francos, "no es un momento para celebrar. Es un momento triste ver a quien fue dos veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta, diputada y senadora ser condenada a prisión”.