Carlos Beraldi negó rumores de fuga de CFK tras la sentencia y lanzó una indirecta a Macri: "no como otros que se fueron a Uruguay"

En medio de las especulaciones que emergieron tras la ratificación de la condena en la causa Vialidad, el abogado Carlos Beraldi aseguró queno eludirá a la Justicia. “Cristina va a ir el día en que fue notificada, son cinco días”, confirmó el letrado al salir de la casa de la exmandataria. También aclaró que, si bien no puede "garantizar que sea el jueves", cumplirá con la orden dentro del plazo de cinco días que están transcurriendo. "Vamos a respetar”, asumió.Frente a versiones que insinuaban una posible fuga o pedido de asilo diplomático, el abogado fue tajante: “Esas son cosas que Cristina no hace y que quizás han hecho otras personas que fueron a Uruguay y se escaparon tres años, pero eso no está ni siquiera en la cabeza de ella”, frase en clara referencia a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor judicial de Cambiemos, quien estuvo prófugo en Uruguay por más de tres años.En este marco, la defensa de la exmandataria también evalúa recurrir a instancias internacionales para cuestionar el fallo, luego de la presentación informal que el otro abogado Gregorio Dalbón realizó en Países Bajos. “Sí, por supuesto”, respondió Beraldi al ser consultado sobre si requerirán una medida de urgencia ante organismos internacionales.En cuanto a la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Beraldi defendió el camino jurídico y descartó tintes partidarios: “A la Corte Interamericana se recurre porque se violan garantías constitucionales y eso ampara a todas las personas”. Por tanto, explicó que primero se haría una presentación ante la Comisión Interamericana, como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica.Beraldi también se refirió a la gravedad de los argumentos que presentarán ante organismos internacionales. “Solo puedo decir que son agravios muy consistentes", señaló, y agregó: "Son graves violaciones a los derechos que establece la Convención”.En esa línea, cuestionó duramente el trato judicial hacia la exmandataria: “Creen que porque ella es Cristina está fuera del marco de garantías y creen que la pueden tratar como un enemigo, lo que se llama el derecho penal del enemigo”.Otro tema que tocó es la retribución económica que se le exige a Cristina. “Eso lo dispuso el tribunal. El tribunal dictó una sentencia. La sentencia está firme y eso va a ser materia de un incidente de ejecución”.