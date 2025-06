Despidos en el Posadas y sanciones en el Garrahan: el Gobierno endurece su postura frente a los hospitales nacionales

pic.twitter.com/YADQQOcmfj — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) June 11, 2025

El Gobierno endureció su postura ante los reclamos por la baja presupuestaria en la salud pública al despedir a 110 trabajadores del Hospital Posadas. Según argumentó la administración, se trata de un proceso de "reordenamiento" con eje en la eficiencia del sistema de salud pública, en el marco de las movilizaciones y protestas que llevan adelante desde hace semanas por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, afirmaron que los despidos en el Posadas fueron decididos tras auditorías internas que detectaron irregularidades como ausencias reiteradas o incumplimientos de funciones. "Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes", informaron oficialmente.En un comunicado, el Gobierno nacional fue tajante: "En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes". En ese sentido, recalcaron que "en los hospitales nacionales no hay lugar para gente que no trabaja" y que endurecerán la reestructuración.Respecto al Garrahan, el Ejecutivo anunció que pedirá a la Secretaría de Trabajo que dé por finalizada la Conciliación Obligatoria debido a lo que consideran un "incumplimiento deliberado del sindicato ATE". En esa línea, reforzó la idea de que el gremio "violó la ley".Además, se anticipó que se descontará el día a los trabajadores que hayan participado de las protestas. “En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias”, advirtieron.Por su parte, ATE cuestionó duramente la actitud del Ejecutivo y denunció la falta de diálogo. "Ni el gobierno ni los directivos asistieron a la negociación convocada en la Secretaría de Trabajo", aseguraron desde la organización sindical. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, fue aún más contundente: "El gobierno de Milei y el Consejo de Administración volvieron a echar nafta al fuego del grave conflicto que atraviesa el Hospital Garrahan".